Lídr tabulky začal s přípravou minulý týden. „Kádr se zatím nemění, ale určitě posílíme. Budou tady nějací hráči na zkoušku, tak uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Bugáň.

Za Řepiště by měl na jaře hrát třicetiletý obránce Tomáš Vengřínek, který má na kontě 21 ligových startů a jeden gól v ostravském Baníku. Kromě toho hrál taky za Třinec, Hlučín nebo Frýdek-Místek. „Ještě hledáme hrotového útočníka. Máme vyhlédnutého i někoho ze Slovenska nebo ze Srbska,“ dodal Bugáň.

Řepiště bude na jaře největším aspirantem na postup. „V době, kdy jsem tady přišel, jsem říkal, že chceme do divize. Už nám chybí poslední krok, ale bude to těžké, Petřvald, Vratimov nebo Český Těšín budou silnými protivníky,“ prohlásil Bugáň, který se na jarní boje těší. „Konkurence je super, chlapi si to musí vybojovat a nechat na hřišti všechno. Vždy mám radši, když o postup nehraje jeden tým, ale když se o něj bojuje,“ dodal.