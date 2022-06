Řepiště tak suverénně postoupily do krajského přeboru, ve kterém je už povede nový trenér Lubomír Adler. „Přivedl mě tady pan Bugáň. Známe se už delší dobu, jeho pohled na fotbal je zajímavý. Nabídka mě zaujala, a tak jsem ji přijal,“ řekl pro Deník Adler, který dříve působil taky v Hlučíně, Petřkovicích, Vítkovicích, Baníku, Třinci nebo Frýdku-Místku.

Řepiště disponují kvalitním kádrem, ovšem do krajského přeboru ho bude třeba posílit. „Průběžně přivádíme nové hráče, směrem do přeboru i výš. Nechceme se totiž zastavit, hned v prvním roce bychom chtěli vyhrát a postoupit do divize. I proto tady přivádíme zajímavé fotbalisty,“ uvedl Adler, který poslední půlrok vedl v nejvyšší slovenské lize Pohronie.

K lídrům týmu patřili v minulé sezoně zkušení Michal Daněk s Danielem Tchuřem. „Chci, aby tady zůstali, byli nosnou silou. Záleží, jak na tom budou se svým vytížením, budou toho mít hodně. Uvidíme, jak to budou stíhat, ale pro mě to jsou důležitá jména,“ přiznal Adler, který si uvědomuje, že krajský přebor bude daleko náročnější, než I.A třída. „Doteď kluci všechno válcovali, ale teď to bude jiné. Proto posilujeme. Potřebujeme kvalitní hráče, protože pokud tu kvalitu nebudou mít, tak je to zbytečné,“ uvědomuje si Adler.

V zákulisí se skloňuje taky možný příchod zkušeného Michala Papadopulose, jenž naposledy působil v Karviné. „Bavili jsme se, to jméno zaznělo. Je to pro nás zajímavé, je to skvělý hráč, ale uvidíme, jakým směrem se jeho kariéra vyvine. Podle mě je to teď tak padesát na padesát,“ uzavřel Adler.