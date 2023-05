Řepiště jede! Vedoucí tým krajského přeboru zvládl i další překážku a doma porazil 4:2 Pustou Polom.

Řepiště získalo další tři body | Foto: Eliška Žídková

Domácí vstoupili do utkání skvěle a už v 11. minutě je poslal do vedení Byrtus. Do kabin však šla ve vedení Pustá Polom. Pět minut před koncem první půle po krásné střele vyrovnal Rolný a těsně před přestávkou se z brejku prosadil Gebauer. „Soupeř byl skvěle připravený, utkání mělo parametry,“ uvedl trenér Řepiště Pavel Zavadil.

S domácími ale obrat Pusté Polomi nezamával. „V kabině jsme si něco řekli, spíše pozitivně, že je třeba trpělivě pokračovat v naší práci a více se zpřesnit na posledních třiceti metrech, kde jsme ztráceli jednoduché míče,“ pokračoval Zavadil.

Už po pěti minutách druhé půle bylo srovnáno, o což se po rohu postaral Cverna. Rozhodující gól pak přidal v 63. minutě kanonýr Jurča. „Správně jsem zareagovali, druhý poločas byl skvělý. Jsem naprosto spokojený s tím, jak jsme utkání zvládli a jak jsme ho dokázali otočit. Kluci ukázali charakter,“ říkal spokojeně Zavadil.

Definitivní pojistku přidal patnáct minut před koncem Hrabec. „Musím kluky vážně pochválit. Utkání mělo vysokou úroveň,“ uzavřel kouč Řepiště.

TJ Řepiště – SC Pustá Polom 4:2 (1:2)

Branky: 11. Byrtus, 51. Cverna, 63. Jurča, 76. Hrabec – 41. Rolný, 45. Gebauer. Rozhodčí: Philipp – Slaný, Láryš. ŽK: 1:2. Diváci: 103.

Řepiště: D. Matěj – Štulík, Vengřinek, Cverna, J. Matěj (77. Kiš) – Hrabec (81. Barčák), Celba, N. Zavadil (77. Kuboš) – Zaremba (70. Bielik), Jurča, Byrtus (70. Skřehot). Trenér: P. Zavadil.