Matěj na podzim působil v kádru B týmu Baníku, který hraje v MSFL. V zimě odešel do Vítkovic, jenže týden před startem ligy se události nečekaně změnily. „Jiný gólman Baníku si nemohl najít angažmá, takže ho poslali do Vítkovic místo mě. A já jsem tak neměl angažmá,“ řekl.

Mladý brankář nakonec zamířil do Řepiště. V tom působí i zkušený Michal Daněk, který je zároveň trenérem gólmanů v Baníku. Dominika Matěje tak velmi dobře zná. „Trénuje mě už třetím rokem. Je to super, říká mi, na co bych si měl dávat pozor, čeho se vyvarovat, jak si řídit obranu,“ dodal Matěj, který dříve působil i ve Vítkovicích, Hlučíně nebo Hlubině.

Michal Daněk je v Řepišti stále jedničkou, kvůli svému nasazení v Baníku ale nemůže být na všech zápasech. Dosud mu kryl záda Radek Szarowski a nově právě i Matěj, který se chystá na svou sobotní premiéru proti Oldřišovu. „V Řepišti se mi moc líbí. Je tady super kabina a zkušení hráči, kteří mi toho mohou hodně dát,“ uvedl.

Tým hrajícího trenéra Pavla Zavadila o víkendu nestačil na Petřvald na Moravě, v tabulce ale zůstává první. Podle Matěje porážka s mužstvem nijak nezamává. „Máme silný tým, na utkání nás bylo málo. Byl to přešlap, neovlivní nás to, budeme se rvát o postup,“ slibuje Dominik Matěj.