Řepiště napravilo minulé zaváhání s Petřvaldem na Moravě. Lídr krajského přeboru doma porazil 5:3 Oldřišov.

Řepiště porazilo Oldřišov | Foto: Deník/VLP Externista

Řepiště vstoupilo do utkání s Oldřišovem výborně a už v patnácté minutě ho poslal do vedení Zaremba, kterému se střelecky dařilo i v přípravě. Když pak dvěma góly v 26. a 36. minutě zvýšil vedení Byrtus, jenž se jednou prosadil i z penalty, zdálo se, že je hotovo.

Ale nebylo.

Hosté totiž měli na soupisce Denise Bořuckého, který ještě před odchodem do kabin snížil a v 69. minutě dával svou třetí brankou v utkání na 3:3.

„První poločas jsme měli pod kontrolou. Hráli jsme velmi dobře, soupeř sice bojoval a měl kvalitu, ale my jsme se dostávali za jejich obranu a měli jsme i další šance. Jenže na konci prvního poločasu jsme udělali zbytečnou chybu, která Oldřišov dostala do hry,“ uvedl trenér Řepiště Pavel Zavadil. „Prvních dvacet minut druhé půle bylo složitých. Přestali jsme hrát, běhat a nepracovali jsme tak, jak jsme měli. To se nám málem vymstilo,“ dodal.

Domácí se ale dokázali oklepat a v 75. minutě vstřelil rozhodující gól střídající Jurča. Definitivní pojistku pak přidal deset minut před koncem Cverna. „Jsem rád, že mužstvo dokázalo rychle reagovat. Otočili jsme utkání v náš prospěch, ukázali jsme kvalitu,“ pochválil své svěřence Zavadil, jehož svěřence čeká další utkání už v pátek v Dolním Benešově.

TJ Řepiště – SK Moravan Oldřišov 5:3 (3:1)

Branky: 15. Zaremba, 26. a 36. z pen. Byrtus, 75. Jurča, 81. Cverna – 41., 65. a 69. Bořucký. Rozhodčí: Tomšík – Takáč, Stankov. ŽK: 2:4. Diváci: 115.

Řepiště: D. Matěj – Štulík (80. Kiš), Vengřinek, Cverna - N. Zavadil, Kuboš (J. Matěj), Skřehot, Celba, Bielik (55. Jurča) – Byrtus (55. Hrabec), Zaremba (80. Stanovský). Trenér: P. Zavadil.