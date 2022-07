Čtyřiačtyřicetiletý Zavadil ještě na jaře patřil do kádru brněnské Zbrojovky, které pomohl k návratu do Fortuna ligy. Pak zkušený záložník ukončil kariéru. Tedy tu profesionální, fotbalové kopačky totiž na hřebík ještě definitivně nepověsil.

Bývalý hráč Olomouce, Drnovic, Sparty, Příbrami, Baníku či Opavy si fotbalový životopis prodlouží v krajském přeboru, kde bude hrát za Řepiště. „Měl i další nabídky, nakonec jsme ho ale zlomili a přišel k nám,“ usmál se pro Deník manažer klubu Pavol Bugáň. „Potom, co skončil v Brně, jsem ho oslovil. Sedli jsme si a já jsem mu řekl představu, jak a kam chceme klub dostat. Rád pracuji s osobnostmi, jako je on,“ dodal.

Zavadil má týmu rozhodně co nabídnout. „Je poctivý, profík, chodí na tréninky, a pokud mu to zdraví dovolí, tak chce hrát všechny zápasy. Je úžasné, že ho tady máme, těžit z toho budou i naši mladí kluci, kteří v něm uvidí vzor,“ pochvaluje si Bugáň.

Ostřílený záložník se v jedné kabině sejde s Michalem Daňkem nebo Danielem Tchuřem, Řepiště navíc v létě lákaly Michala Papadopulose, ten se ale rozhodl, že bude ještě pokračovat v druholigové Karviné. „U Papadopulose to bylo padesát na padesát, nakonec se ale rozhodl pro Karvinou. Uvidíme, jak to bude dál, slíbil nám však, že až skončí v Karviné, tak jde k nám. Máme to od něj přislíbené,“ prozradil Bugáň.

Až to vypadá, že Řepiště staví v krajském přeboru vlastní Los Galácticos. „Máme spadeno i na další velká jména. V každém přestupním termínu bychom tady chtěli nějakého zajímavého hráče přivést,“ netají se Bugáň, který věří, že Řepiště budou coby nováček přeboru bojovat o postup do divize. „Chceme být nejsilnější, děláme pro to všechno. Uvidíme, jaký bude podzim, podle toho se pak zařídíme v zimě,“ řekl.

Řepiště v létě přivedly trenéra Luboše Adlera, do pole pak přišli Damian Štach, Jan Matěj, Lukáš Kiš, Rostislav Baďura nebo Nikola Zavadil – sedmnáctiletý syn Pavla Zavadila. „Je hodně talentovaný, má podobný příběh jako jeho táta. Jsme rádi, že je tady oba máme,“ těší Bugáně.