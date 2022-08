Řepiště porazily v úvodním kole Jakubčovice, pak ale prohrály 1:4 s Petřvaldem na Moravě a přišly o zápas v Oldřišově. Orlová měla z prvních tří duelů šest bodů a chtěla uspět i ve středu, úspěšnější byli ale domácí, kteří vyhráli 4:2.

„Jsem spokojený s výsledkem, ale výkon byl průměrný. Nešlo nám to a utkání z naší strany dobré nebylo,“ řekl pro Deník domácí kouč Luboš Adler.

Skóre utkání otevřel už ve druhé minutě z pokutového kopu zkušený domácí záložník Pavel Zavadil, za hosty ale brzy srovnal Jatagandzidis a Orlovou poslal ještě v prvním poločase do vedení Zach. „Někdy se stane, že vám rychlý gól moc nepomůže. A přesně to byl náš případ. Vedli jsme, ale nebyla to výhra,“ řekl Adler.

Po návratu z kabin si však dal vlastní gól hostující kapitán Věčorek a v 68. minutě otočil skóre druhou trefou z penalty Zavadil. „Obě penalty byly jasné, Pavel Zavadil je s přehledem proměnil. Je pro nás hodně důležitý. Jako hráč i člověk je velmi dobrý a pozitivní. O jeho přínosu se ani nemá cenu bavit,“ smekl Adler. Definitivní pojistku pak přidal deset minut před koncem Jurča.

Souboj Řepiští s Orlovou byl zajímavý i z brankářského hlediska. Domácí branku totiž hájil Michal Daněk a hostující Antonín Buček – tedy dva gólmani, kteří dříve chytali v Baníku Ostrava. Tentokrát byl úspěšnější o rok starší Daněk (39). „Orlová má silný tým, ale ničím nás nepřekvapili. S námi budou hrát všichni soupeři agresivně,“ uzavřel Adler.