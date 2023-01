Většinu podzimu sice promarodil a týmu na hřišti nepomohl, coby kouč s ním ale přezimoval na prvním místě, ze kterého bude na jaře útočit na postup do divize.

V klubu z Frýdecko-Místecka si Zavadilův přínos nemohou vynachválit. „Jako hráč je geniální, ale ještě více se mi líbí coby trenér. Nechápu, proč ještě není v lize, že si ho nestáhlo nějaké ligové mužstvo. Vlastně je to takový zázrak,“ řekl pro Deník předseda klubu Pavol Bugáň.

Zavadil byl na hřišti vždy maximálním profíkem. A stejně si počíná i v roli trenéra. „Má skvělou přípravu na zápasy i na tréninky. Narovinu, neměl by být v Řepišti, ale v lize. Je to obrovský profesionál,“ prohlásil Bugáň, podle něhož má Zavadil skvěle nastudovaného každého soupeře. „Ve fotbale jsem patnáct let, ale toto jsem ještě nezažil. Podle mě je otázkou času, kdy se posune výš,“ dodal.

Příznivce klubu samozřejmě zajímá, zda se Zavadil objeví na jaře i na hřišti, Bugáň na to ale odpovědět nedokáže. „Kotník má pořád špatný. Zkouší běhat, ale pořád to není ono. Uvidíme, jak to bude vypadat dál. Každopádně jeho přínos pro Řepiště je obrovský,“ uzavřel šéf ambiciózního celku.