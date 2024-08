Stejný úděl potkal oba okresní zástupce v nejvyšší krajské soutěži. Zatímco ve Starém Městě bylo jejich střetnutí s Českým Těšínem ukončeno po prvním poločase, v Brušperku, který hostil Krásné Pole, se hrálo až do 64. minuty. Oba celky přitom směřovaly k domácí výhře. „Pro nás je určitě škoda, že se utkání nedohrálo. Měli jsme to dobře rozehrané, ale počasí zkrátka neporučíte, hřiště bylo jedna velká laguna, to by s fotbalem nemělo vůbec nic společného,“ řekl staroměstský trenér Radomír Hlaváč. Jeho tým v poločase vedl nad svým soupeřem těsným náskokem 1:0. „Když jsme se po přestávce vraceli zpět na hřiště, tak si nás zavolal hlavní rozhodčí a ono bylo už vlastně jasné, že ten zápas není šance dohrát. Pouze nám oznámil svůj záměr utkání předčasně ukončit,“ dodal Hlaváč.

To v Brušperku se hrálo více než hodinu hry a diváci měli možnost vidět sedm vstřelených branek domácího družstva. „Od začátku byli kluci nastaveni na to, že chtějí vyhrát. Ta dvě úvodní kola nám moc nevyšla, proto jsme doma potřebovali uspět,“ řekl trenér Leon Dostalík. „Výsledek řešit nechci, nevím, jaké problémy v Krásném Poli mají, my se soustředíme sami na sebe. Každopádně ten zápas nešel dohrát, hřiště bylo úplně zalité vodou,“ podotkl kouč Brušperku.

Hráči Českého Těšína tak musí do Starého Města ještě jednou. „Pokud se počasí umoudří, jsme domluveni, že by se zápas znovu odehrál ve středu 21. srpna od 17 hodin,“ sdělil Hlaváč. Také Brušperští už vědí datum náhradního termínu. Zápas s Krásným Polem by se měl opakovat ve středu 4. září rovněž od 17 hodin. Jedno je však jisté již nyní, bude se hrát celé utkání znovu. „Ano, potvrzuji, že všechny nedohrané zápasy se musí hrát úplně od znova. Pokud se kluby na náhradním termínu nedohodly, určí jim datum pak STK. Budeme se ale snažit vyhovět oběma celkům, aby to zkrátka nikoho nediskriminovalo,“ sdělil pro Deník Vladimír Janoško, sekretář MS KFS Ostrava.

FK Hrtus & Partner Staré Město – FK Český Těšín 1:0 (1:0) nedohráno

Branka: 23. Baran. Rozhodčí: Priesol – Brezovský, Ivanský. ŽK: Fojtík (SM). Diváci: 320.

St.Město: Smolík - Smilowski, Dušík, Forch - Vyvial, Buchlovský, Sušovský, Fojtík, Boček - Glembek, Baran. Trenér: Radomír Hlaváč.

SK Brušperk – Krásné Pole 7:0 (3:0) nedohráno

Branky: 13. a 45. Merta, 56. a 61. Urban, 44. Hutník, 52. Šilák, 53. Ožvolda vlastní. Rozhodčí: Lojek – Mitura, Měkýš. ŽK: Merta – Šebestík (trenér). Diváci: 143.

Brušperk: Sztefka – Vraj, Hadaš, Bányácski, Hutník – Velčovský, Talián, Šilák, Kutáč – Urban, Merta. Trenér: Leon Dostalík.