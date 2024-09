Domácí hráči chtěli navázat na své předešlé vítězství z domácí půdy, nakonec na nováčka soutěže nestačili. „Po naší výhře s Kravaři jsme měli trochu obavy, zda tam nebude nějaká euforie, že by si kluci mysleli, že to půjde na hřišti samo. Nicméně jsme tu měli dobrý vstup do zápasu, což my máme ostatně pokaždé,“ pousmál se hostující trenér Radomír Hlaváč. „Vypracovali jsme si tři slibné šance na skórování, bohužel jsme je neproměnili. Pak přišla pauza na občerstvení a od té pětadvacáté minuty už to nebylo z naší strany dobré. Soupeř hru vyrovnal, ten poločas se pak už jen dohrál,“ dodal hostující kouč.

Rozhodující úder zasadili Staroměstští v úvodu druhého dějství. Nejprve potrestal hrubku domácí defenzívy Buchlovský, o pět minut později pak prostřelil brušperského gólman Fojtík. „Byly to dvě hrubky v obraně, a to rozhodlo. Hosté si šli od první minuty za vítězstvím. Věděli, proč a s čím k nám přijeli. Dostáváme neskutečně hloupé góly. Ta výhra hostů je zasloužená a já jim k ní blahopřeji,“ uznal sportovně domácí trenér Leon Dostalík.

Po třetí venkovní výhře mířil do šaten spokojený staroměstský stratég Radomír Hlaváč. „Druhá půle začala pro nás výborně. Dostali jsme se do vedení, pak hned vstřelili i druhý gól. Jenže pak přišlo takové polevení a jakoby obava o výsledek. Domácí už neměli co ztratit, trochu nás zatlačili, nicméně jsme to uhráli,“ uzavřel Hlaváč.

Jeho svěřenci vyzvou v sobotu 14. září na svém hřišti do souboje hráče z Heřmanic. Naopak Brušperk ve stejný den nastoupí v Darkovičkách. Obě utkání se hrají od 16 hodin.

SK Brušperk – FK Hrtus & Partner Staré Město 0:2 (0:0)

Branky: 48. Buchlovský, 53. Fojtík. Rozhodčí: Pasterčák – Gańczarczyk, Tomšík. Diváci: 162.

Brušperk: Sztefka – Vraj, Hadaš, Bányácski (55. Bílý), Piecha – Velčovský (61. Káňa), Talián (84. Surovec), Šilák, Kutáč – Urban - Merta. Trenér: Leon Dostalík.

St.Město: Svoboda – Sušovský, Dušík (75. Baran), Smilowski, Forch – Vyvial (88. Iberla), Buchlovský, Kaňok, Fojtík, Boček (84. Kresta) - Glembek. Trenér: Radomír Hlaváč.