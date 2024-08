"Když jdete do soutěže jako její nováček, tak se říká, že se chcete hlavně zachránit. I když ty zápasy budou pro nás něčím novým, máme v týmu hráče, kteří si v minulosti prošli i vyššími soutěžemi. Proč si tedy nevěřit a nehrát někde v horní polovině tabulky," naznačil smělé plány staroměstského celku jejich trenér Radomír Hlaváč.

Kromě postupu došlo v klubu, který doslova přiléhá k městu Frýdek-Místek, také ke změně názvu. "Věříme, že v nejvyšší krajské soutěži budeme hrát důstojnou roli a minimálně doma vyhrávat. Děkujeme za podporu nejen obci, ale také spoustě nových partnerů v čele s generálním sponzorem – firmou Hrtus & Partner, jejíž název budeme mít od nového fotbalového ročníku v názvu našeho klubu,“ řekl předseda klubu Roman Žvak.

Staroměstští půjdou do sezony dá se říct s totožným kádrem, který měl podíl na historickém úspěchu. "Změny jsou opravdu kosmetické. Se svou kariérou se rozloučila ikona klubu Kamil Střalka, z pracovních důvodů nás opustil ještě Libor Pavela. Filipa Tomančáka jsme pustili do Dobré, Daniel Halabica přestoupil do Tiché. Co se týče příchodů, tak kromě dvou kluků z dorostu (Matyáš Kresta a Nikolas Jeřábek), doplnil náš tým pouze Michal Hlaváč, který k nám přišel z Dobratic. Byli jsme domluveni ještě s dvěma hráči

z Frýdku-Místku, tam nám je ale na poslední chvíli vyfoukl divizní Frýdlant. Dále jsme chtěli ještě dva tři zkušené borce z I. A třídy, bohužel to s nimi nedopadlo. Během podzimu se nás snad povede jednoho nebo dva hráče ještě přivést," prozradil hlavní kouč Starého Města.