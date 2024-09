Proti mladému celku Orlové nastoupili Staroměstští v nejsilnějším složení. „Ta přestávka nám pomohla. Kluci, co byli zraněni, tak se uzdravili, takže jsme mohli k utkání využít celý náš kádr,“ potěšilo před zápasem hostujícího trenéra Radomíra Hlaváče. Jeho svěřenci do střetnutí dobře vstoupili a po půlhodině hry si drželi dvoubrankový náskok. „Mohlo to ale být klidně dva dva. Nechceme nakopávat, tým se snaží být konstruktivní, jenže jsme udělali v rozehrávce dvě chyby a nabídli jsme tak domácím obrovské příležitosti. Naštěstí z toho bylo jen břevno a tyč,“ řekl Hlaváč.

Po změně stran se podařilo hostům vstřelit během devíti minut tři další branky, čímž se utkání rozhodlo. „Ta druhá půle už byla z naší strany lepší. Soupeř už pak byl odevzdaný, zápas se za rozhodnutého stavu jen dohrával. Nás teď čekají v týdnu dva zápasy, chtěli jsme kluky pošetřit,“ sdělil kouč hostí.

Hráče Starého Města nyní čekají tři domácí duely v řadě. „Snad jsme dali fanouškům tu nejlepší možnou pozvánku a věříme, že nás přijdou podpořit v co největším počtu. Nás těší, že nám ty venkovní zápasy zatím vychází. I když se ne vždy herně dařilo, tak jsme si šli v těch zápasech za vítězstvím bojovností a nasazením,“ zdůraznil Hlaváč.

Nejbližší utkání tak na Staroměstské čeká už ve středu 25. září, kdy v rámci dohrávaného 7. kola krajského přeboru hostí na domácím hřišti od 16 hodin tým Heřmanic.

FK Slavia Orlová - FK Hrtus & Partner Staré Město 0:5 (0:2)

Branky: 10. Buchlovský, 28. Dušík, 52. Baran, 56. Hlaváč, 61. Kaňok. Rozhodčí: Tomšík – Takáč, Hrdina. ŽK: Glembek (SM). Diváci: 80.

St.Město: Svoboda – Sušovský (63. Kresta), Dušík, Smilowski, Forch (69. Šimek) – Buchlovský, Kaňok (63. Vyvial), Fojtík – Glembek – Hlaváč (69. Jeřábek), Baran (69. Boček). Trenér: Radomír Hlaváč.