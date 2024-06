Pár desítek hodin do výkopu, zda se však bude hrát, není jasné. Nad středečním finále krajského poháru ve Starém Městě mezi Tichou a Horní Suchou (17 hodin), které vítěze pošle do předkola nové sezony MOL Cupu, se vznáší otazník. Důvodem jsou deště a lokální povodně. „Věříme však, že počasí se umoudří, což by podle předpovědi mělo, a bude se hrát,“ řekl v úterý po poledni sekretář Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSKFS) Vladimír Janoško.

Zápas 21. kola I.A třídy, skupiny B, Horní Suchá - Tichá 0:1 (11. 5. 2024). | Foto: SK Horní Suchá/Ondřej Kruťa

Hrát se má ve Starém Městě, tedy v okrese Frýdek-Místek, který povodně zasáhly – spolu s vedlejším Třincem – aktuálně asi nejvíce. Přebytek vody se nevyhnul ani místnímu fotbalovému hřišti. „Dnes ráno jsem dostal info od správce hřiště, že je pod vodou, nicméně jsem v kontaktu i s panem Janoškem ze svazu. Ve středu si dáme vědět, jestli má smysl, aby se hrálo, respektive aby týmy přijely,“ uvedl pro Deník předseda domácího klubu Roman Žvak.

„Teď nedokážu nic říct, samozřejmě uděláme vše pro to, aby se hrálo, ale musí to mít smysl. V podmínkách, kdy by si hráči mohli vzít plavky, to asi význam mít nebude,“ podotkl šéf Starého Města.

Aktéry nabíjí pozitivnem předpověď, kdy od úterního odpoledne by pršet dále nemělo, spíše by postupně mělo být až slunečno. „Na druhé straně, v noci ty proudy deště byly šílené, pan správce řekl, že chodí ve vodě. Ale uvidíme. Viděl bych to teď padesát na padesát,“ odhadl Roman Žvak.

„Ano, spoléháme, že se počasí umoudří, uklidní a hřiště se dá dohromady,“ dodal Vladimír Janoško, sekretář MSKFS. A co by se dělo, pokud by se hrát opravdu nedalo? „Museli bychom se domluvit s kluby a posunout to o týden,“ nastínil. „Ale já věřím, že se hrát bude. Pokud nepřijde před zápasem vyloženě průtrž, že by tam voda stála, tak to hratelné bude,“ doplnil Vladimír Janoško.

Oba soupeře čeká zajímavá konfrontace, jelikož na sebe naráží i v klasické soutěži. Mírným favoritem duelu je Tichá, která vyhrála oba vzájemné zápasy v sezoně (3:0 a 1:0), v I.A třídě, skupině A, ji patří čtvrtá příčka a v minulém kole vyřadila Vřesinu z krajského přeboru (3:1). Také Horní Suchá přešla přes soka z vyšší soutěže, doma porazila Dolní Benešov 3:2. V tabulce se nachází na desáté příčce, na středečního protivníka ztrácí šestnáct bodů.