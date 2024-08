Úvod střetnutí přinesl oboustranně opatrný fotbal bez nějakých vážnějších příležitostí. Až po čtvrthodině hry se s góly trochu roztrhl pytel. Jako první se dokázali prosadit domácí fotbalisté, když povedenou kombinační akci zakončoval střelou do prázdné branky Hartmann. „Po středeční dohrávce s Českým Těšínem, kterou jsme nezvládli, jsme tu jeli s cílem bodovat. Věděli jsme však, že nás čeká těžký zápas, domácí mají totiž ve svém kádru hodně zkušené hráče, kteří v minulosti hrávali ve vyšších soutěžích. Na klucích byl vidět až přílišný respekt, a hlavně obava z možného neúspěchu,“ řekl k výkonu svých svěřenců v úvodní pasáži zápasu trenér Starého Města Radomír Hlaváč.

Ve 25. minutě bylo srovnáno, když Fojtík krásnou kolmicí za domácí obranu uvolnil Glembka a ten střelou podél gólmana dával na 1:1. Prakticky z následné akce udělal jeden z kobeřických zadáků chybu v rozehrávce a při úniku M. Hlaváče zatáhl za ruční brzdu stoper Ševior. Rozhodčí Minich s ním neměl slitování a domácího obránce vyloučil. Pro domácí celek pak přišel dvojí trest, jelikož z následného trestného kopu znovu inkasoval. „Tam nás to nakoplo, podařilo se nám po pěkné akci vyrovnat a vzápětí šli domácí do deseti. Do druhé půle jsme tu převahu jednoho hráče v poli chtěli využít, jenže jsme se doslova protrápili. Domácí i v deset předvedli dobrý výkon, se kterým jsme si dlouho nedokázali poradit. Zlomili jsme to prakticky až v samém závěru,“ podotkl Hlaváč starší.

Osm minut před koncem střetnutí pečetil výhru hostí Buchlovský, který těžil z dobré práce Barana. „Možná se na nás podepsala únava, jelikož jsme během týdne odehráli tři utkání. Teď se už musíme soustředit na domácí souboj s Kravaři, které určitě budou patřit k hlavním aspirantům na postup do divize,“ dodal Radomír Hlaváč.

Středeční vložené kolo se hráčů Starého Města týkat nebude. Ti se měli totiž představit v Dolní Datyni, ta se však ještě před začátkem podzimu ze soutěže odhlásila. Další zápas tak na staroměstské fotbalisty čeká v sobotu 31. srpna, kdy od 16.00 hodin vyzvou na zteč dosud neporažený celek z Kravař.

FK Kobeřice - FK Hrtus & Partner Staré Město 1:3 (1:2)

Branky: 14. Hartmann – 25. Glembek, 27. Vyvial, 82. Buchlovský. Rozhodčí: Minich – Řezníček, Tabášek. ŽK: Robin Wirth – Vyvial, Glembek. ČK: 26. Ševior (Kobeřice). Diváci: 155.

St.Město: Smolík - Šimek, Dušík, Forch, Vyvial (73. Boček) - Buchlovský, Kaňok, Fojtík – Glembek (91. Jeřábek), M. Hlaváč, Baran (87. Vojkovský). Trenér: Radomír Hlaváč.