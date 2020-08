Stonavský fotbal zažívá bezpochyby své nejúspěšnější období v bezmála devadesátileté historii.

Klub se zabydlel v krajské soutěži I.A třídy a dělá vše pro to, aby do obce dostal i tu krajskou nejvyšší – přebor. „Je to náš cíl,“ přiznává současný předseda klubu Martin Cyroň.

Ten na konci minulého roku angažoval k týmu trenéra Richarda Beneše, který by mohl být posledním dílkem skládačky v postupové mozaice stonavské kopané. „Je vidět, že své práci rozumí a hráči za ním jdou,“ uznává Cyroň, procházející se po perfektně střiženém pažitu.

„Velmi vstříc nám vychází vedení obce. I díky němu jsme realizovali několik projektů ke zvelebení areálu. Nedávno jsme také domluvili větší spolupráci s MFK Karviná, takže o hřiště se nám nyní stará pan Marian Gorniók (technický ředitel karvinského klubu – pozn. aut.) a na stavu hrací plochy je to znát. Takové hřiště tady snad nikdy nebylo,“ pochvaluje si.

Ve Stonavě na historickém úspěchu, kterým by účast v přeboru MS kraje byla, systematicky pracují. Výborné hřiště je jen jednou z odškrtnutých položek.

Pozdrav do nebe Jiřímu Fraitovi

Za poslední roky se toho ve Stonavě změnilo opravdu mnohé k lepšímu. Klub totiž načal postupné kroky ke splnění svého snu už před lety. „V této souvislosti musím zmínit vynikající práci bývalého šéfa klubu Jirky Fraita, za jehož předsedování se tady začalo něco dělat a my v jeho práci pokračujeme. Bohužel Jirka už není mezi námi, ale určitě by se mu líbilo, kdyby viděl současný stav věcí. Postup bychom rádi vybojovali i pro něj,“ zmiňuje Cyroň někdejšího stonavského patriota Jiřího Fraita staršího.

Když k němu před lety Cyroň přišel do výboru, nebyla ve Stonavě ani tribuna. Ta má aktuálně k dispozici 120 sedaček, pojme zhruba 140 lidí. „Přibyla velká světelná tabule, předělalo se hřiště, vybudovalo zavlažování, hřiště s umělou trávou pro mládež a pro trénink v případě nepřízně počasí. Součástí komplexu je i víceúčelová hala,“ vypočítává Cyroň.

Aktuální zázemí by skutečně Stonavě mohl závidět lecjaký třetiligový klub. Před časem v areálu přibyl i přístřešek pro návštěvníky, který chrání před deštěm a v parných dnech i před sluncem. Zde si diváci pochutnávají na občerstvení.

Před administrativní budovou s hospodou se zase skví cisterna v klubových barvách. „Čerpá vodu ze studny a přes automatický zavlažovací systém kropíme hřiště. Diváci, kteří k nám zavítají, se mohou těšit na klasické fotbalové občerstvení, klobáska, pivečko, káva, čaj, občas i žebírka. Rodiny s dětmi využijí dětské hřiště se skluzavkou, houpadly na pružině a pískovištěm,“ přidává k dobru Cyroň.

Beneš zkvalitňuje kádr

S tím vším souvisí i větší zájem hráčů z regionu o působení v klubu. „S tím je ale spojeno především jméno Richarda Beneše,“ upozorňuje předseda Stonavy. Ta produkovala kvalitní fotbal už v době působení trenéra Karla Sochory, který měl k dispozici velmi dobré hráče. „Karel udělal s týmem kus práce, sluší se mu poděkovat,“ uznává Cyroň. Vedení klubu se ale rozhodlo posunout se ještě dál.

„Přivedl jsem Richarda, za kterým kluci jdou, protože ho znají jak po lidské stránce, tak ze svých bývalých společných působišť, často v ligových týmech mládeže z regionu,“ doplňuje.

A letos vypadá stonavský kádr skutečně hodně slušně. „Na každém postu jsme posílili, trenér má jasnou vizi, jak s týmem hrát. V přípravě jsme se utkávali převážně s divizními týmy a celky z krajského přeboru, abychom byli připraveni. Určitě chceme vybojovat historický postup, ale uvidíme, co nám soupeři a covid dovolí,“ utrousil Cyroň s odkazem na v březnu přerušené mistrovské soutěže v důsledku pandemie, která Stonavě vzala šanci poprat se o postup už na jaře. „Nebyli jsme v tom ale sami, postupové plány mělo v různých soutěžích několik klubů. Snad se to už opakovat nebude,“ zadoufal předseda.

„Vybíral jsem do týmu hráče, které znám a o kterých vím, že jsou nejen výborní fotbalisté, ale i charakterově dobří lidé. Dobrá parta je v kolektivním sportu nejvíc,“ přidává sám Beneš.

Srandisté ze Stonavy

Zajímavostí je, že klub nemá vyloženě svůj fotbalový znak. Používá ten od obce Stonava. Zato parta, okteré trenér hovoří, si ve stonavské kabině zjevně sedla. Vtípky během společného focení létaly na všechny strany. Například gólman Jakub Stach označil za svůj největší zážitek to, když pokaždé, kdy přijde do kabiny, cítí ten neopakovatelný odér z nevypraných věcí. „No co, prostě žiju fotbalem,“ vysvětloval s úsměvem v sobotním dopoledni.

Největší aplaus ale sklidili členové realizačního týmu, kteří z kabin ke skupinovému focení vyběhli v černých dresech. „Těm už chybí jen píšťalka a praporky,“ pronesl kdosi trefně. „Ale ne, to nejsou rozhodčí, to jsou All Blacks. Předveďte nám Haku,“ smál se zkušený gólman Radek Szarowski v narážce na novozélandské ragbisty. „Kilově to odpovídá,“ rozumně vysvětlil. Tuhle narážku bez potíží přijal i trenér Richard Beneš. „Doufám, že nás pak na té fotce zretušujete,“ zasmál se.

Josef Zoller: Šest let ve Stonavě



S přestávkami už zažil odchovanec karvinského fotbalu Josef Zoller ve stonavském klubu šest hezkých let. „Je to moje srdcovka, i když Karviné samozřejmě také fandím a přeju jí, aby se v lize zachránila. My, doufám, budeme mít opačné starosti,“ zasmál se.



Vaše slova se opírají o kvalitu kádru. Je skutečně tento rok nejsilnější?

Jsem tady už nějakou dobu, takže porovnávat mohu a musím uznat, že letos ano. Skoro bych to klasifikoval na teď, nebo nikdy. Přišli kluci, kteří přinesli obrovskou kvalitu, určitě se všichni pokusíme splnit dlouholetý cíl místních, tedy postup.



O ten jste mohli zabojovat už na jaře, leč přišel koronavirus…

Zrovna jsme nabírali formu, vyhrávali přáteláky i s divizí. Bohužel. Ale i nyní v té koronavirové pauze k nám dorazili další výborní hráči, kteří na tuto soutěž už tak silný kádr ještě vyztužili, takže teď máme na každém postu dva rovnocenné hráče, což ve Stonavě nikdy nebylo.



Vy platíte za dlouholetého kanonýra soutěže a prakticky pokaždé atakujete čelo tabulky střelců, pokud jím nejste přímo. Jak se vám daří držet laťku tak vysoko?

Asi to bude tím, že se k tomu stavím jako v lize. Dávám tomu možná víc, než někteří mladí. Hodně dodržuji životosprávu, třeba si den před zápasem vůbec nedávám ani pivo. Tím, jak roky přibývají, si teď ale užívám každý zápas, jako by byl můj poslední. V sedmatřiceti člověk netuší, kdy už ho mladí přejedou (úsměv).



Deník představí na podzim rubriku Kanonýr víkendu. Vy jste už v minulosti vyhrál deníkovskou soutěž o nové kopačky - Kanonýr D-Sportu, pamatujete?

Aby ne. To byla půlsezonní soutěž, takže ceněná. A nové kopačky byly super. Pokud teď bude Kanonýr víkendu, tak to musím určitě aspoň jednou vyhrát (smích).

ANKETA S HRÁČI

