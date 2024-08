Hostům na hřišti ještě loni divizního Slavoje vycházely standardní situace. Tříbrankový náskok si totiž Staroměstští vytvořili po dvou rohových kopech, Buchlovský zase překonal gólmana Šuláka parádní trefou z trestného kopu. „Je to takový paradox, jelikož standardkám jsme se věnovali na pátečním tréninku a byla to doslova tragédie. Na hráče jsem byl pořádně naštvaný a oni dnes dají z toho tři branky,“ kroutil po zápase hlavou trenér Radomír Hlaváč.

Bruntálu v letním přestupovém období odešlo devět hráčů, což bylo na hřišti hodně poznat. Mladý celek Slavoje se povětšinu zápasu pouze bránil a umožnil tak hostům střelecké žně. Ještě do přestávky se krásně trefil střelou z voleje Fojtík, čímž prakticky rozhodl o osudu střetnutí. „Dnes nám vyšlo skoro všechno. Konečně jsme protrhli tu střeleckou smůlu z předchozích zápasů. Divákům se muselo utkání líbit, snad jsme je potěšili. Co nás ale štve, tak jsou ty zbytečně obdržené branky, zvláště ta z penalty, vždyť to už byla třetí ve dvou kolech,“ zlobil se Hlaváč.

Ve třetím kole nejvyšší krajské soutěže budou hráči Starého Města hostit na svém pažitu celek z Českého Těšína. Utkání se hraje v sobotu 17. srpna od 16.30 hodin.

Slavoj Bruntál - FK Hrtus & Partner Staré Město 2:8 (0:4)

Branky: 59. Baláž, 74. Goněc z pk – 2. a 63. Hlaváč, 14. Buchlovský, 32. Glembek, 35. Fojtík, 52. Goněc vlastní, 57. Boček, 77. Sušovský. Rozhodčí: Šištík – Švec, Vojkovský. ŽK: Glembek, Dušík (oba SM). Diváci: 255.

St.Město: Smolík (76. Svoboda) – Smilowski, Dušík, Forch – Sušovský, Buchlovský, Glembek, Fojtík, Boček (66. Jeřábek) – Hlaváč (76. Kaňok), Baran (66. Vyvial). Trenér: Radomír Hlaváč.