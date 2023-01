Filip Racko už Vratimov vedl. Bylo to však v dobách, kdy klub hrál v MSFL. Radim Pešek tehdy působil u B mužstva, s nímž došel z I.A třídy do krajského přeboru. A v tom, coby s nováčkem soutěže, přezimoval na druhém místě. Přesto Pešek ve Vratimově skončil.

„Bylo to hodně nečekané, Vratimov ale chtěl jít jinou cestou a hledal někoho zkušenějšího,“ svěřil se pro Deník. Pešek ve Vratimově pokračovat mohl. Dostal nabídku, aby se stal součástí realizačního týmu Filipa Racka, to ale odmítl.

Jeho konec každopádně všechny překvapil. „Psali mi všichni hráči, že je to mrzí. Taky je to překvapilo, byl to pro ně šok. Měli jsme dobré vztahy,“ prozradil Pešek, který za Vratimov dříve sám hrával. Následně začal trénovat mládež a dostal se až do mužů. „Vedli jsme si dobře. Jsem zklamaný z toho, jak to dopadlo,“ dodal.

Radim Pešek po konci ve Vratimově nějaké nabídky dostal, ozvali se mu třeba z Baníku, Hlubiny nebo Frýdku-Místku, rozhodl se ale, že si dá od fotbalu na chvíli oddych. „Máme malé dítě, budu se věnovat rodině. Půl roku si dám volno, pak bych se rád vrátil,“ uzavřel.