Hosté však ještě před odchodem do kabin vyrovnali, druhý poločas už žádný gól nenabídl a týmy si tak rozdělily po bodu. „Samozřejmě jsme chtěli víc, šance byly, bohužel nám to tam nespadlo. Doma bychom prostě měli vyhrávat, ale soupeř na to, že hraje ve spodní části tabulky, hrál velmi dobře. Za mě to byla remíza spravedlivá, i když jsme na konci zápasu měli kopat jasnou penaltu,“ prohlásil Janša, jenž jedním dechem dodal: „Soupeř tam měl taky jednu krásnou střelu, ale nás podržel gólman. První poločas byl takový divoký, nahoru dolů, druhý už ani jeden z týmů nechtěl udělat chybu a prohrát.“

Kalendář už sice několik dní ukazuje duben, víkendové počasí tomu však příliš nenapovídalo. „Já mám ale tohle anglické počasí rád, balón má skluz, je to rychlejší. Pořád je to pro mě lepší, než se potit v 35 stupních,“ usmál se Janša, který přišel do Brušperku z Frýdku-Místku. „Dorazil jsem po nepříliš příjemné zkušenosti. Lipinu mám strašně rád, bohužel to ale dopadlo, jak dopadlo. Nechci se k tomu moc vyjadřovat,“ vyjádřil se ke svému příchodu.

Za Brušperk zatím odehrál tři soutěžní zápasy a vstřelil v nich dva góly. „Jsem rád, že jsem je dal, ale mělo jich být minimálně o dva více. V Krnově jsem mohl zápas v poslední minutě rozhodnout, to mě asi mrzí nejvíc,“ říká Marek Janša.

Podzim Brušperku příliš nesedl, na jaře chce ale tým stoupat tabulkou. „Je to teď celkem vyrovnané, mezi sedmi týmy je rozdíl asi osmi bodů, což zase není taková propast. Určitě chceme sezonu zakončit v první polovině, ale jdeme zápas od zápasu a každé utkání chceme vyhrát,“ uzavřel Janša.