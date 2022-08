„Kamarád mě pozval do Ostravy, kde jsem potkal milého člověka a kamaráda Zdeňka. Ten mi pomohl dostat se do Brušperku, kde můžu mou milovanou hru hrát i nadále,“ svěřil se čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Brušperk se chystá na novou sezonu v krajském přeboru, ve které by chtěl hrát výš než v té poslední. „Je pravda, že Brušperk v minulém ročníku neskončil nejlépe, ale já věřím, že letos budeme hrát výš. Klidně i o postup do divize, protože už loni byly zápasy, ve kterých tým předvedl hodně vysokou úroveň,“ řekl Savka.

Ukrajinský fotbalista přiznal, že byl před prvním tréninkem v Brušperku hodně nervózní. „Ale hned od prvních minut jsem se tady cítil jako doma. Spoluhráči, trenéři i lidé z vedení klubu se ke mně chovali skvěle, stejně jako fanoušci, od kterých jsem během zápasů cítil velkou podporu. Snažím se jim to vrátit dobrými výkony,“ dodal Yuri Savka.

Brušperský fotbalista, stejně jako lidé z celého světa, s napětím sleduje, co se děje na Ukrajině. „Rusko zaútočilo na mou milovanou zemi, každý den zabíjí civilisty a děti. My jsme s přítelkyní měli to štěstí, že jsme byli v zahraničí, ale celá moje rodina a spousta přátel zůstávají na Ukrajině. Každý den doufám, že válka už dneska skončí, a že v ní Ukrajina zvítězí,“ přeje si Savka.