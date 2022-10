Vstřelil jste první gól v dospělém fotbale, týmu jste pomohl k důležité výhře. Měl jste velkou radost?

Jsem moc rád, že se mi povedlo vstřelit gól a že jsem tím pomohl týmu k vítězství. Není to však jen má zásluha, ale především celého týmu.

Bude vás první gól něco stát?

Ano, určitě budu muset donést něco dobrého.

V soutěži jste nováčkem, přesto jste první. Věříte, že postup, o kterém se mluvilo, je reálný?

Je zde skvělý tým, od majitele, přes realizační tým, až po samotné hráče. Myslím, že postup je reálný, ale samozřejmě nás čeká ještě spousta práce.

Co vás vlastně do týmu přivedlo?

Přišel jsem díky svému tátovi, který mi to nabídl, protože sem šel taky. Navíc už jsem chtěl do dospělého fotbalu, takže mi to přišlo jako dobrá příležitost.

Přišel jste společně s vašim tátou, to se nepovede každému. Jste rád, že si s ním můžete zahrát?

To ano, protože toho dokáže fotbalově dost naučit. Bylo to i takové menší přání, zahrát si s ním za jeden klub.

Nebyl jste z toho nervózní? A jak se vedle něj cítíte na hřišti?

Ze začátku jsem byl nervózní dost, když jsme spolu poprvé hráli v přípravě, ale potom to ze mě spadlo a jenom jsem si to užíval. Je dost lehčí hrát vedle něj, když má takové zkušenosti.

Váš otec je aktuálně zraněný, v roli trenéra si ale vede na jedničku. Jak se vám pod ním hraje?

Musím říct, že jsem měl zprvu obavy, co bude dál, ale když jsem zjistil, že to povede jako trenér on, tak mi bylo jasné, že to bude fungovat. Připadá mi, že od té doby hrajeme lepší fotbal. A taky si myslím, že to klape lépe v celém týmu.

Je na vás otec přísný? Přistupuje k vám stejně, jako k ostatním, nebo je to jiné?

Přistupuje k mně stejně, jako ke všem hráčům.

Teď hrajete krajský přebor, jedete na postup, ale ambice máte určitě vyšší. Kam až byste se chtěl dostat?

Určitě bych se chtěl v budoucnu dostat někde dál, ale teď nad tím tak nepřemýšlím. Soustředím se hlavně na své výkony a na to, aby se nám podařilo postoupit. V budoucnu bych se chtěl určitě podívat do vyšších soutěží, ale samozřejmě mě čeká ještě spousta dřiny.

A ještě zpátky k vašemu otci – ten toho ve fotbale dokázal opravdu hodně. Je pro vás velkým vzorem?

Ano, ve fotbalovém světě je pro mě určitě obrovskou motivací a vzorem. Měl úžasnou kariéru.