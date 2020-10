Fotbalisté Čeladné jsou v krajském přeboru poslední. Z deseti zápasů vyhráli jediný a jednou remizovali, více bodů nezískali.

Fotbalisté Čeladné (v zeleném) jsou zatím na dně tabulky. | Foto: Pavel Netolička

Flintu do žita ale nehází. „Všichni hráči, kteří tady jsou, věděli, do čeho jdou. Bylo jasné, že budeme hrát o záchranu a že to bude těžké,“ uvedl kapitán a předseda týmu v jednom Martin Valigůra.