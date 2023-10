O tom, co se dělo v Hati, v minulých dnech Deník obsáhle psal. Popsal věc očima sudího Pavla Podrackého skrze zápis o utkání, sám rozhodčí i Martin Valigůra se k incidentu poté redakci vyjádřili.

Možná ještě větší problém ale vznikl ve Smilovicích, kde v neděli přijela Lučina. Zápas se odvíjel standardně do 85. minuty. Domácí vedli už 3:0, hostům se ale ještě povedlo střetnutí zdramatizovat a dvěma góly snížit na minimální rozdíl. Víc nic.

Zabiju tě, napsal rozhodčí. Lže, brání se vyloučený. Oba dál ostře reagují

Pět minut před koncem se ovšem do křížku dostal lučinský Robin Kalmus s protihráčem Pavlem Klimkem. „Hrubé nesportovní chování. Prudké udeření soupeře rukou (dlaní) do oblasti hrudníku/břicha v přerušené hře,“ uvedl rozhodčí Radim Petroš do veřejné části zápisu jako důvod, že prvně jmenovaného vyloučil.

Nemilé, nicméně nic, co by bylo neobyčejné. Bohužel. Jenže událost měla pokračování.