Vratimovu podzim vyšel. Coby nováček krajského přeboru je druhý a na jaře bude útočit na postup do divize. Ale už s novým – tedy staronovým – trenérem. „Poslední půlrok jsem byl ve slovenském Makově, ale na jaře čekáme rodinu, a tak jsem se chtěl vrátit domů,“ řekl Racko pro Deník.

V ten moment mu zavolal předseda vratimovského klubu Klejnot s tím, že uvažují o změně. „Ptal se mě, jestli bych se nevrátil. No a nakonec jsme se domluvili,“ uvedl.

Změna trenéra ve Vratimově každopádně hodně lidí zaskočila. Týmu totiž podzim vyšel. „Je to pravda, není to úplně obvyklé, ale je to právo vedení. Jestli měli jinou představu, tak si všechno nějak vyhodnotili a udělali změnu,“ pokračoval Racko, který dříve hrával ligu za Baník a Slovácko.

Na trenérské lavičce změna proběhla, v kabině se toho ale moc měnit nebude. Z Vratimova odešel do Opavy Vojtěch Wojatschke, naopak z Vítkovic dorazil Adam Kebísek. „Měl by nám pomoct v defenzivě. Věřím, že k nám ještě někdo přijde, protože nemáme úplně široký kádr,“ potěšilo Racka, který Vratimov vedl dříve, když ještě tým působil v MSFL.

Trenér Pešek odvedl na podzim kus poctivé práce, čehož si je vědom i jeho nástupce. „Radim tady udělal dobrou práci. Ale každý máme svou vizi a filozofii. Já mám rád přímočarý fotbal, rychlejší nahoru a dolů,“ uzavřel Filip Racko.