Fotbalisté Vratimova stále zůstávají, byť jen teoreticky, ve hře o postup do divize. Naposledy zvládli náročný duel v Českém Těšíně, kde vyhráli 1:0.

Vratimov - Petřvald na Moravě 3:2 (Krajský přebor - 23. kolo, 6. 5. 2023) | Foto: TJ Petřvald na Moravě

Vedoucí Řepiště získalo v uplynulých dvou kolech jen bod. Vratimov na svého soupeře ztrácí tři kola před koncem osm bodů, takže ještě stále může myslet na postup. I díky duelu v Českém Těšíně, kde vyhrál 1:0.

Vratimov přitom do zápasu nastoupil jen s torzem sestavy. „Utkání pro nás bylo strašně těžké ještě dříve, než začalo. Za svou kariéru jsem snad nezažil, že by odpadlo tolik hráčů. Když si uvědomím, že někteří další šli do zápasu i přes zranění, tak je mi z toho až špatně,“ řekl pro Deník vratimovský kouč Filip Racko. „Do Těšína jsme nakonec jeli v jedenácti lidech, takže jsme z minima vytěžili naprosté maximum. Většina hráčů si sáhla na dno, ukázalo to charakter našeho týmu,“ dodal Racko, který šel v posledních minutách sám na hřiště.

Český Těšín v první půli několikrát zahrozil, nebezpečný byl ale i Vratimov. Klíčový moment přinesla 85. minuta, kdy se prosadil hostující Smilowski, jenž svému týmu zajistil důležité tři body. „Měli jsme je načtené, docela jsme věděli, co od nich čekat. Důležité bylo, že jsme nedostali rychlý gól, to už by se nám pak v tom stavu otáčelo těžko,“ věděl Racko.

Vratimov je tři kola před koncem druhý. „Hráčům patří velká gratulace, zvládli to na výbornou. nyní je nejdůležitější, aby se dali do pořádku, abychom opět využili šířku našeho mužstva a dokázali všechno vyhrát,“ uzavřel Racko.