Řepiště je sice nováčkem krajského přeboru, ambiciózní celek si ale přeje posotupit do divize. Zatím k tomu má skvěle nakročeno a v tabulce je první.

Poté, co se na lavičku týmu postavil hrající (ovšem nyní zraněný) kouč Pavel Zavadil, tak Řepiště ani jednou neprohrálo. Změnilo se to až v uplynulém kole v Českém Těšíně, který zvítězil 3:0. „Začali jsme dobře, měli jsme velké procento držení míče. Oproti jiným zápasům jsme se ale nemohli dostat do soupeře, neměli jsme přečíslení nebo vyloženou šanci. Trápila nás předfinální fáze,” řekl Zavadil pro Deník.

První poločas ještě gól nenabídl, brzy po návratu z kabin ale otevřel skóre domácí Slowiaczek. „Inkasovali jsme po řetězci zbytečných chyb, pak jsme šli navíc do deseti,” poukázal Zavadil na vyloučení Ondřeje Cverny, který šel do sprch za přímou čevrenou kartu v 63. minutě. „Ten střet byl trochu nešťatsný, každopádně faul to byl,” uznal Zavadil.

Hosté už síly na zvrat nenašli, naopak Český Těšín přidal další dvě branky a Zavadil zažil v roli trenéra první porážku. „Soupeř nás trestal z brejků. Mrzí nás to, ale je to teprve durhá porážka v sezoně. Musíme se nachystat na poslední utkání podzimu,” vyhlíží Zavadil víkendový duel s Jakubčovicemi.

Řepiště vede soutěž o tři body před Vratimovem. Český Těšín je o další tři body zpátky.