Co vás na této nabídce zaujalo?

Mají pěkné prostředí, výbornou trávu, poznal jsem, jak to tam funguje, v jakém počtu kluci trénují, potkal jsem i trenéra. A rozhodl jsem se, že nabídku přijmu.

Nezkoušel vás ještě někdo zlomit, abyste pokračoval v profesionální kariéře?

Ne, to ne. Z nižších soutěží se mě ptali, ale z profesionálního fotbalu už ne. Kvůli zdraví už nemůžu trénovat každý den. Zátěž v profesionálním fotbale je obrovská a tělo mi dávalo najevo, abych toho nechal. Toto bude ideální. Chci z toho mít dobrý pocit a pomoct klukům, kteří tam fotbal dělají. Aby z toho měli radost a abychom byli úspěšní.

Měl jste po konci v Brně hodně nabídek z nižších soutěží?

Bylo toho víc, těch týmů z nižších soutěží se ozvalo celkem dost. Ale rozhodl jsem se takto správně.

Řepiště by chtěly coby nováček přeboru postoupit do divize. Byl to jeden z důvodů, proč jste nabídku vzal?

Vedení a trenér mi svou vizi ukázali a řekli, jak to chtějí dělat a kde by chtěli hrát. Já jsem ambiciózní člověk, vždy jsem měl ambice něco dokázat. Budu se na tom rád podílet, rád jim pomůžu. I klukům, co jsou na hřišti, aby měli úspěch, aby se něco dokázalo.

V týmu navíc působí i Daniel Tchuř a Michal Daněk…

Je dobře, že tady jsou, mají obrovské zkušenosti. Jsou to výborní hráči. Tým je správně namixovaný, jsou tam zkušení i mladí kluci, kteří jsou potřeba. Je to perfektní. Zastoupena je tady i střední generace, tým je ideálně vyvážený. Teď se musíme sehrát, aby to fungovalo na hřišti.

Jakou máte s vedením domluvu? Budete na každém tréninku a zápase?

Každý trénink asi nestihnu, ale bez trénování by to ani u mě nešlo. Jen hrát zápasy, to by člověk strašně rychle poznal. Navíc by nebylo správné, abych jezdil jen na zápasy. Já však sportuju celý život, takže se dovedu připravit i doma. Bez pohybu to totiž nejde. Kdybych nic nedělal, tak bych rychle přibral.

Řepiště přivedly i vašeho syna Nikolu. Jste rád, že si spolu zahrajete?

Myslím, že ten krok je pro něj správný. Bude mít 18 let a nemá cenu, aby hrál v dorostu. To by pro něj bylo málo, bylo by to zbytečné. Tito hráči by měli hrát v chlapech, dospělý fotbal. Bylo to jeho rozhodnutí a já s tím souhlasím. Pro něj je to správný krok. Rád mu na hřišti poradím, což je asi jeho výhoda.

Nebude z toho, že hraje s vámi, nervózní?

Myslím, že nemá být proč nervózní. Já mu nenadávám, spíš se mu snažím poradit. Říkám mu, jak to je. Nebudu mu mazat med kolem pusy, vím, jaká je to dřina, co člověk musí obětovat. Spíš se mu snažím poradit, co má dělat a jak má pracovat.

Vraťme se ještě ke Zbrojovce. S tou jste postoupil do ligy, nemrzelo vás ale, že jste toho už moc neodehrál?

Věděl jsem, že neodehraju všechny zápasy. Kdyby nepřišla zranění, tak bych jich odehrál daleko víc, ale mise byla splněna. Přišel jsem, aby se to znovu nastartovalo, aby se hned postoupilo zpátky, což se povedlo. Když jsem přišel, tak byl mančaft hodně pod dekou, já jsem ale věděl, v jaké situaci jsou a rychle jsme udělali partu, která to dovedla ke správnému cíli. Vyšlo to, jak to vyjít mělo.