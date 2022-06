Vendryně vedla nad Petrovicemi po první půli 3:0 a kráčela k pohodové výhře. O přestávce se ale odehrálo něco, co nikdo nečekal. Lokomotiva zápas vzdala!

„Do zápisu sice napsali, že měli zranění a závratě, ale pravda je, že se jim nechtělo. Prostě se na to vykašlali. Je to ostuda, ale oni se tak rozhodli. My jsme hrát chtěli,“ řekl pro Deník trenér Vendryně Lukáš Martynek.

Kouč domácího celku jednou už podobnou situaci zažil. Bylo to ale ještě v dorostu a soupeř tehdy dorazil jen v devíti lidech. Utkání pak odpískal po hodině hry. „Ale aby se to stalo v mužích, to je šílené,“ myslí si.

Trenéra Martynka postup Petrovic hodně zaskočil. „Řekli, že nechtějí dostat desítku, že na to kašlou, prostě se jim nechtělo. Je to jejich rozhodnutí, ale měli by si zamést před vlastním prahem,“ kroutil hlavou.

Zápas skončil výsledkem 3:0 a tento stav by měl zůstat v platnosti. „Zatím se nic neděje, Petrovice však určitě dostanou nějakou pokutu,“ uzavřel Martynek.