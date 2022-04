Hosté do utkání vstoupili lépe a v první půli se díky proměněné penaltě dostali do vedení, které drželi až do 72. minuty. Pak se ale domácí rozjeli, dali čtyři branky a přidali už 19. výhru v sezoně. Dvakrát se v utkání prosadil domácí Radim Jurča.

„Záleželo na tom, kdy dáme první gól. Měli jsme více šancí a věděli jsme, že to otočíme,” uvedl pro Deník trenér Řepiští Pavol Bugáň. „Vratimov má slušné kombinační mužstvo, ale my jsme jim dovolili hrát jen po šestnáctku. Věděli jsme, že kdybychom dali gól už v první půli, že to otočíme ještě dříve,” dodal.

Podzimní zápas ve Vratimově ovládly Řepiště 6:1 a nakonec se jim povedlo vysoko zvítězit i v domácí odvetě. „Vyrovnali jsme po penaltě, oni už se pak rozsypali,” prohráli Bugáň.

Řepiště teď mají před druhým Vratimovem náskok devíti bodů, stejně jako před Albrechticemi. „Albrechtice mají dobrý tým, dobře hraje i Bystřice. Ještě není konec, my ale chceme vyhrávat a postoupit. To je náš jediný cíl od začátku soutěže,” hlásí kouč Bugáň.

Za dobu, co je Pavol Bugáň v Řepištích, jeho tým neprohrál ještě ani jeden zápas. „Máme silné a vítězné mužstvo. Chceme vyhrávat v I.A třídě a vítězit budeme chtít, i když postoupíme do soutěže výš,” dodal.