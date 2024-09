Hosté začali stejně aktivně, jako v jejich předešlém duelu v Bukovci. Běžela teprve 3. minuta a po Imričkově přihrávce se nemýlil Matula. O osm minut později to mohlo být už rozdílem dvou branek, hostující Rusz nastřelil po rohu tyč. To jej mohlo mrzet, jelikož v 17. minutě srovnávají domácí zásluhou Djerziče na 1:1.

Po změně stran se lépe dařilo hráčům Pržna, kteří trestali chyby soupeře. Nejprve rozjásal domácí příznivce Staněk, krátce po něm zvyšoval Blažek už na 3:1. Ač měli poté fotbalisté Pržna více ze hry, o svůj dvoubrankový náskok v závěru střetnutí přišli. Kouč Staříče vyslal na hrot Musálka a tento tah se mu vyplatil v 85. minutě, kdy to bylo rozdílem již jen jediné branky. V 87. minutě srovnával na konečných 3:3 Imričko. „Ten bod musíme brát všemi deseti. Jsem rád, že se tým hecnul, a nakonec to utkání dokázal vyrovnat. Taky nám pomohlo i to, že se v okrese dá hokejově střídat, nevím, zda bychom to vůbec dokázali v plném počtu dohrát, jelikož se nám zranili Rusz s Kolčákem,“ řekl k zápasu hostující trenér Martin Blahuta.

SK Pržno – FK Staříč 3:3 (1:1)

Branky: 17. Djerzič, 57. Staněk, 62. V. Blažek – 3. Matula, 85. Musálek, 87. Imričko. Rozhodčí: Podařil – Malinovský, P. Adamec. ŽK: Djerzič - Kocián. Diváci: 50.

Pržno: D. Staněk – Novák, Zagrapan, Kijonka, Djerzič, J. Blažek, Tofel, J. Staněk, J. Matýsek, V. Blažek, Mucha. Střídali: Přibyla, Odstrčil, Michna, Poruba, Kočvara. Trenér: Jiří Matýsek.

Staříč: Kocián – Popluhár, Rusz, Janota, Mudra – Matula, Velička, Musálek, Ursini – Pešek, Imričko. Střídali: Kolčák, V. Kuča, Dimitrov, Smolík, Toroň. Trenér: Martin Blahuta.