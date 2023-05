Petr Czedron celou dosavadní kariéru zabraňoval gólům soupeřů. Teď je ale sám dává. A sází je ve velkém.

Petr Czedron z Tošanovic vládne tabulce střelců | Foto: Deník/VLP Externista

Dvaadvacetiletý Czedron se zhruba ve svých deseti letech postavil mezi tři tyče. Chytal za Baník, byl i v Havířově nebo Vratimově. Pak skončil, letos ale oblékl dres Tošanovic. Jenže už ne jako gólman, ale coby hráč v poli. „Celý život mě to lákalo, ale nikdy jsem se k tomu nedostal,“ svěřil se.

Petr Czedron se postavil do útoku a vede si náramně. V posledním utkání, ve kterém s Tošanovicemi porazil 14:2 Pržno, se trefil šestkrát. „Za mě to byl hodně jednoduchý zápas. Čekal jsem, že budou o něco lepší. Brzy jsme vedli a náskok jsme postupně navyšovali,“ okomentoval vysoké vítězství.

Czedron má na kontě dohromady už 32 branek a je nejlepším střelcem okresního přeboru Frýdecko-Místecka. „Nečekal jsem to. Asi nikdo nečekal, že se mi bude tak dařit,“ usmál se. „Ale jsem šťastný. Do konce sezony nám chybí ještě pár kol, tak doufám, že několik gólů ještě přidám,“ dodal.

Tošanovice jsou v tabulce druhé a útočí na postup do I.B třídy. „Letos postupují dva týmy. A my tu naší druhou příčku chceme udržet. Každý má v hlavě, že jedeme na postup,“ přiznal Czedron, kterého vyšší soutěž láká. V Tošanovicích, nebo jinde? „Uvidíme, co bude po sezoně. Jestli se někdo ozve nebo ne,“ uzavřel.