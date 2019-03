V projektu Kopeme za fotbal jsou krátce, přesto si účast v něm už pochvalují. Fotbalisté TJ Krásné Loučky jsou po podzimu na 28. místě a směle vyhlíží do budoucna.

Důvod angažovat se v projektu byl jednoduchý. „Zapojili jsme se do toho v loňském roce, kdy byla masivnější kampaň a začali jsme se o to zajímat s tím, že máme svou hospodu, kam chodíme po zápase na pivo a čepuje se tam Gambrinus. Proto jsme si říkali, že bychom to mohli vyzkoušet, přihlásili jsme se tam,“ odhalil vedoucí A-mužstva Miroslav Pella s tím, že program klubu poskytl i benefity, jako dresy či sud piva.