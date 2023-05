Fotbalisté Dobratic zvítězili v posledním utkání I.A třídy 5:1 na půdě Jablunkova. Hlavním strůjcem hostujícího vítězství byl Jan Mitrenga.

Jan Mitrenga je nejen fotbalistou Dobratic, ale i vášnivým rybářem. | Foto: Deník/VLP Externista

Mitrenga otevřel skóre utkání už v sedmé minutě. Další gól dával v 33. minutě a hattrick dokonal necelých dvacet minut před koncem. „Pomohl mi týmový výkon, nehráli jsme sobecky, díky tomu jsem se dostal do šancí,” řekl Jan Mitrenga pro Deník. „Jeli jsme si pro tři body. Byla to povinnost, kterou jsme splnili. S výsledkem jsme spokojeni, s výkonem docela taky, ale stále je co zlepšovat,” dodal.

Dobratice jsou v tabulce aktuálně čtvrté, na postup do krajského přeboru ale nemyslí. „Letos je suverénní Stonava, uvidíme, jak to bude vypadat příští rok,” prohodil Mitrenga, který se letos trefil osmkrát. Hattrick dal ale poprvé. „Možná se mi to povedlo někdy v dorostu, ale v mužích určitě ne,” prozradil brzy čtyřiadvacetiletý fotbalista, který se v průběhu ročníku přesunul ze středu zálohy na hrot sestavy.

Mitrenga pracuje jako konstruktér. Kromě fotbalu má rád i další sporty. A taky je vášnivý rybář. „Pokud mám čas, rád si na ryby zajdu. Chytám už od dětství, povolenku mám snad od 11 let. K rybaření mě vedl už táta, se kterým jsem na ryby chodil jako malý špunt. Chytáme hlavně kapry, můj největší úlovek měl okolo 18 kilogramů,” prozradil fotbalista Dobratic, který dříve hrával i za Tošanovice.