První poločas přitom žádnou kanonádu domácích nenaznačoval. Hnojník vedl od 22. minuty zásluhou Zábelky, další branky ale padaly až po změně stran. „Na začátku byli dobře připraveni, ale potom odešli fyzicky i mentálně. Poté, co jsme vedli 4:1, to Dětmarovice vzdaly, neměly z čeho brát,“ řekl brzy pětatřicetiletý Zábelka, který se v utkání blýskl čtyřmi góly a pěti nahrávkami. „Měli šance, mohli vést, ale pak už to byla z naší strany exhibice,“ dodal.

Zábelka hrál za Hnojník i v minulé sezoně, v létě ale odešel do Horní Suché. „Byla to pro mě ještě výzva. Měli mladý tým, znal jsem trenéra, tak jsem to zkusil. Ve čtvrtém kole jsem se ale zranil a pak už jsem nenastoupil,“ uvedl.

Zkušený fotbalista uvažoval o konci kariéry, pak se mu ale ozval zase Hnojník. „Volali mi, jestli si to nechci ještě rozmyslet. Fotbal mi začínal chybět, tak jsme se domluvili, že to zkusím. Kvůli zdraví už asi nezvládnu všechno, ale co půjde, to odehraju,“ vysvětlil.

Cílem Hnojníku je záchrana. „Doufám, že co nejdřív posbíráme co nejvíc bodů, abychom mohli hrát v klidu, a aby mohli dostat šanci i mladí hráči,“ svěřil se Zábelka, o němž bylo po posledním utkání na klubovém webu napsáno, že je rebel. „Abych se přiznal, to mě zaskočilo. Tak se necítím,“ uzavřel.