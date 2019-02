/ROZHOVOR/ Býval kapitánem Makedonie, za kterou odehrál čtyřiaosmdesát zápasů. Nastupoval v Anglii nebo si vyzkoušel exotické angažmá v Číně. Nosil dres Zenitu Petrohrad, Bursasporu a bavil fanoušky v dalekém Novosibirsku. Po konci ve Slovácku se Veliče Šumulikoski už fotbalem pouze baví. I když v zápise o utkání má vedle svého jména stále uvedeno, že má ligovou smlouvu, do Osvětiman v I.A třídě za penězi nešel, jak si spousta fanoušků myslí.

Záložník Osvětiman Veliče Šumulikoski poutal na hřišti v Nivnici velkou pozornost. | Foto: Deník / Libor Kopl

I v Nivnici, kde si sedmatřicetiletý fotbalista odbyl soutěžní premiéru v novém klubu, si stejně jako zbytek hostujícího týmu při odchodu ze hřiště vyslechl od místního hlasatele své. „Já si myslím, že je to zbytečné. Všichni si myslí, že jsem do Osvětiman přišel kvůli penězům, což je blbost, protože já tady neberu nic,“ tvrdí Šumulikoski.

Máte za sebou první soutěžní zápas za Osvětimany. Jak ve vás převládají pocity?

Bylo to v pohodě. Po dlouhé době jsem si dobře zahrál. Kluci to zvládli výborně, v závěru jsme výsledek otočili, takže jsem spokojený.



Úroveň soutěž vám bude vyhovovat?

Úroveň je odpovídající soutěži. Bylo to běhavé i dost důrazné. Žádná procházka to nebyla (úsměv).

Neměl jste problém s motivací? Přece jenom jste před pár měsíci nastupoval za Slovácko v nejvyšší soutěži…

Ne, v tom problém nebyl. Fotbal mě pořád baví. Nejsem frajer, který si bude něco vymýšlet. Pokud jsem zdravý, chci ještě hrávat.



Trénujete s týmem normálně, nebo máte od kamaráda Němčického nějaké úlevy?

Žádné úlevy nemám. Na tréninky chodím pravidelně.

Jasně, že trenéra poslouchám. Určitě si nedělám na trávníku, co chci. Snažím se hrát naplno, nejlépe, jak umím.Respekt je z jejich strany, ale z mé taky. Kluci jsou výborní, parta je tam skvělá. V Osvětimanech jsem si byl zatrénovat ještě v době, než mi končila smlouva v první lize. Hned jsem věděl, že tam to bude dobré. Já si to užívám.Ne. Sám nemám rád, když mi někdo vyká. Se všemi kluky si tykám a nikdo toho zatím nezneužívá (úsměv).

Osvětimany loni skončily v I.A třídě skupině B druhé, letos patří zase mezi favority. Cítíte, že byste mohli útočit na postup?

Uvidíme. Zatím nechci předbíhat. Každý zápas je jiný. Určitě chceme vyhrávat. Někdy se ale stane, že se prohraje.



Už v Nivnici jste zjistil, že Osvětimany z různých důvodů nepatří v kraji mezi oblíbené týmy. Jak vnímáte reakce diváků a soupeřů?

Já si myslím, že je to zbytečné. Všichni si myslí, že jsem do Osvětiman přišel kvůli penězům, což je blbost, protože já tady neberu nic. Přišel jsem si zahrát a zjistil, že tam je super parta kluků, se kterými si rád dám pivo. Fotbal hraji opravdu z lásky. Navíc v kluku mám kamaráda Pavla Němčického, kterého znám už sedmnáct let. Vím, jaký je trenér i člověk.

Já jsem věděl, že jednou přijde den, kdy se budu muset rozhodnout. Já jsem hrál profesionální fotbal devatenáct let, takže vůbec ničeho nelituji. Neřeším, jestli jsem tam mohl být, nebo ne. Prostě tak se rozhodli jiní lidé, že musím ve Slovácku skončit. Že bych z toho byl nemocný, že nejsem na Spartě, to ne. Já se nyní starám o jiné věci a užívám si to tady v Osvětimanech.Bude to mít těžké jako každý rok. Všichni v klubu se ale snaží, aby se Slovácko zvedlo a úroveň byla vyšší. Doufám, že letošní sezona bude lepší než ta minulá.Na něčem jsme se s ředitelem Pojezným domluvili, takže něco pro klub dělám. Pomáhám mu s nějakými věcmi. Nemám čas, abych hrál nějakou vyšší soutěž.

Už se nějak rýsuje váš rozlučkový zápas, který se v Uherském Hradišti uskuteční ve druhé reprezentační přestávce?

Pracuje se na tom, ale bude těžké přilákat největší hvězdy, protože většina hráčů je pořád v reprezentaci. Jsem ale s nimi ve spojení. Myslím si, že nějací známí fotbalisté dorazí a diváci se budou mít na co dívat. Kdo bude volný, dojede. Určitě přijedou bývalé hráči Slovácka, Synotu.