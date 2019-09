Bývalý reprezentant utkání díky souhře okolností sledoval akorát chvíli z tribuny . „Byl jsem se jen podívat na poločas, protože kousek od Kuřimi slavil kamarád narozeniny. Do té doby jsem tam ještě vůbec nebyl,“ překvapil Holek, který je oficiálně součást týmu už od začátku sezony.

Odchovanec brněnské Zbrojovky, který na počátku letošního roku oznámil kvůli zdravotním potížím konec kariéry, se po dvou měsících pořád zotavuje z operace srdce. „Ještě jsem ani pořádně netrénoval. Až to trošku zkusím, uvidí se, kdy nastoupím. Zatím nevím, je brzy,“ uklidňoval vzniklé nadšení z přestupu defenzivní záložník.

Chce se bavit

Rekonvalescence však není jediný důvod jeho absence. „Říkal jsem v klubu předem, že nevím, jestli budu hrát. Sportovní ředitel je ale můj kamarád, který mě přihlásil a dohodli jsme se, že uvidím, jestli budu mít chuť. Takhle to bylo postavené,“ vysvětlil situaci v klubu brněnský rodák.

Holkova kariéra

- Kluby:

1. FC Brno (1990 - 2008)

FK Dněpr Dněpropetrovsk (2008 - 2011)

AC Sparta Praha (2012 - 2018)

FK Dukla Praha (2017 - 2018)

FC Kuřim (2019 - současnost)

- Reprezentace:

U17: 2 zápasy/0 gólů

U18: 8/0

U19: 10/0

U21: 19/1

A tým: 8/0

Návrat na trávník Holek přesto plánuje, i když neví, co ho v krajském přeboru čeká. „Jsem trošku v očekávání. Nikdy jsem na této úrovni nehrál a nevím, jakou má kvalitu. Hlavně chci, aby mě to bavilo,“ vyhlížel nejistě svůj první zápas nový člen kuřimského klubu, který hrál naposledy před rokem a půl.

Velký otazník visí nad zdravotním stavem, od kterého se odvine jakékoli jeho fotbalové začlenění. „Za poslední dva roky jsem toho měl dost. Byl jsem na operaci s třísly, poté za rok s achilovkou a teď se srdcem. Říkal jsem si, že to jsou signály a tělo už má dost. Právě proto jsem oznámil konec. Kdyby přišlo něco dalšího, už to definitivně zabalím,“ řekl fotbalista, který s pražskou Spartou v roce 2014 oslavil zisk double, vyhrál ligu i pohár.

Čeká ho trenérská licence

Doufá však v pevné zdraví a chce pokračovat. „Teď jsem si odpočinul, takže to může být v pohodě. Dokud budu zdravý a nic mě nebude omezovat, chci hrát,“ pronesl rázně.

Nechce však zůstat jen hráč. Čeká ho trenérská licence a kurz na fitness kouče. „Pořád si je mám v plánu udělat. Teď jsme se ale stěhovali z Prahy do Brna, zařizovali bydlení, kluci taky začnou chodit do nové školky. Musíme nejdřív všechno sladit, najet na určitý režim a pak uvidím, jak to bude časově vycházet,“ popsal bývalý hráč ukrajinského Dněpropetrovsku či pražské Dukly.

JAN MAZÁČ