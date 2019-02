Fotbalisté Spartaku Horní Slavkov se jako historicky první klub přihlásili do nového unikátního projektu Deníku s názvem Porovnej se s hvězdami. Jejich sobotní zápas karlovarského krajského přeboru detailně změříme a řekneme jim, který hráč byl nejužitečnější a který by překonal nejlepší světové hvězdy typu Ronalda či Messiho.

Jsi lepší než Ronaldo? Porovnej se s hvězdami. | Foto: Deník

Když se ekonomka fotbalistů Spartaku Horní Slavkov Martina Hadravská v pondělí dočetla ve Sportovním deníku o novém projektu Porovnej se s hvězdami, neváhala. Okamžitě vyplnila webový formulář a své hráče přihlásila. Tým ze Sokolovska se tak stal prvním klubem, kterému výměnou za roční předplatné pondělního Sportovního deníku zpracujeme vše o hře týmu a popíšeme chování všech hráčů na hřišti.

„Je to velmi zajímavá novinka, zaujalo nás to. Jsem strašně zvědavá, jak naši kluci dopadnou,“ těší se Hadravská na výsledky analýzy, která ukáže, jak dlouho hráč drží balon, jak úspěšně přihrává, s kým si přihrává nejčastěji a jak je jeho hra pro tým přínosná.

Zkoumat budeme sobotní zápas Horního Slavkova. V tradičním dopoledním čase se od 10:30 hodin střetne doma s Chodovem. Domácí jsou zatím v tabulce karlovarského krajského přeboru sedmí, hosté po loňské záchraně naopak letos bojují o postup a jsou druzí. Rozdíl mezi oběma soupeři je šest bodů.

Jak analýza zápasu vypadá, se podívejte ZDE. Zkoumali jsme duel jihočeského přeboru v Olešníku, kde řádí nejlepší kanonýr historie české nejvyšší fotbalové soutěže David Lafata.

Zapojte svůj klub!

Krátce po startu se na projekt sešly parádní ohlasy od fotbalistů i od vás, čtenářů. Máme radost a těšíme se, že se zapojíte i vy a přihlásíte svůj klub! Je to snadné! Objednejte si roční předplatné pondělního Sportovního deníku za 850 Kč a napište nám, kterému klubu fandíte nebo kde hrajete. Objednejte si noviny sami nebo se na předplatné složte se spoluhráči.



Každé pondělí dostanete do schránky Deník s extra porcí regionálního a světového sportu. A my z přihlášených klubů vylosujeme každý týden jeden, jehož hráčům změříme dovednosti. Postupně se dostane na všechny přihlášené týmy.