Název Eden má i zdejší základní škola, ve které vyrostlo mnoho malých slávistů a slávistek - například Alex Král nebo Jakub Jankto.

Základní škola Eden je totiž dlouhodobě proslulá svým sportovním založením. A tak není divu, že je tradičním účastníkem McDonald's Cupu. A nebude chybět ani na 23. ročníku, jehož patronem jsou dva slávisté - obránce Vladimír Coufal a trenér Jindřich Trpišovský, který základní školu nedaleko stadionu Eden navštívil.

Trenér Slavie nejprve absolvoval besedu s žáky, na které odpovídal na všetečné dotazy. Mladí chlapci se tak dozvěděli, že nejoblíbenější jídlo Jindřicha Trpišovského jsou těstoviny. Už jako malý kluk prý po mamince často požadoval špagety s kečupem a sýrem.

Za fotbalový vzor považuje Zinedine Zidana. "Byl pro mě synonymem dokonalého hráče, měl skvělou střelu oběma nohama, hodně ovlivňoval výkon celého mužstva, jako někteří hráči dnes," vzpomínal Jindřich Trpišovský. A jaký tým bych chtěl ve svém fotbalovém životě ještě trénovat? "Liverpoool a nebo Dortmund," přiznal s úsměvem Trpišovský.

Velkým svátkem byla pro chlapce následná tréninková jednotka, kterou Jindřich Trpišovský vedl. "Na svůj věk jste hodně šikovní, umíte toho opravdu hodně," pochválil mladé hráče na hřišti Jindřich Trpišovský.

"Přeju vám, aby se vám dařilo, poslouchejte trenéry a pamatujte, že fotbal nekončí tréninkem. Každý, kdo to někam dotáhl, dělal něco navíc," prohlásil Trpišovský a dodal: "V McDonald's Cupu vám budu držet palce, ať jste ve finále! Doufám, že pohár budu předávat vám."

Co je McDonald's Cup



Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol. Letos se koná 23. ročník. Ve dvou věkových kategoriích nastupuje do turnaje téměř 80 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6-11 let. McDonald's Cup se hraje na téměř 4 tisících základních školách České republiky a stále se zapojují další. Chceš-li se zúčastnit této výjimečné fotbalové soutěže, přihlas se na své základní škole u třídního učitele nebo u učitele tělocviku.