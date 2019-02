/ROZHOVOR/ V krajském přeboru spustili postupovou vlnu a v divizi chtějí do klidných vod. Trenér Mosteckého fotbalového klubu (MFK) Josef Tancoš v rozhovoru před startem sezony řekl: „Prověří nás až pohár.“ A tak se skutečně stalo, MFK v něm v sobotu vyřadil doma tým z divize A Dobříš 4:2.

Za týden startuje divizní soutěž. Jak tým MFK vypadá?

Naším cílem bylo udržet kádr, který se na postupu do divize podílel, což se nám až na jednu výjimku podařilo, protože Michal Macháček odešel do Litoměřicka. Chceme pracovat s týmem, který tady je a doplníme ho dvěma nebo třemi lidmi, které máme na zkoušce.



Máme tady ovšem i vysokoškoláky, kteří budou v září odjíždět na školy, ale věřím, že do té doby se dá kádr dohromady, aby nás tohle nerušilo. Bohužel máme zraněného Kasala, který je opravdu zajímavým hráčem a myslím, že v divizi by byl platný. Doufám, že se brzy uzdraví.

Vím, že jste měli i problémy s brankáři. Jak jste na tom teď?

Povedlo se nám přivést Hanuse. Chtěli jsme mít zkušenějšího brankáře a k němu bude mladý Cafourek.

Co říct k přípravě?

Hráli jsme s dorostenci Teplic, osmnáctkou, a vyhráli 2:1. V dalším zápase nás Dukla U19 porazila 3:2. Absolvovali jsme také tréninkový zápas s týmem z A. třídy, abychom si vyzkoušeli některé věci, které chceme vidět a prostřídali jsme všechny hráče. Jak na tom jsme nám ukáže pohárový zápas s Dobříší (Most v něm zvítězil 4:2 – pozn. red.).

Jak moc vám do přípravy promluvilo vedro?

Částečně ano, ale trénujeme večer, takže už je ta teplota pak přijatelnější. Vytváříme si ale takové podmínky, aby se to dalo snést.

Jak se prezentovat v divizi, abyste příští rok opět nemuseli řešit sestup?

Díky tomu, že jsme udrželi kádr, tak by to měl být stabilizovaný tým. Všichni hráči mají zkušenosti, hráli i ve vyšších soutěžích. Jde taky o to, jak rychle se dokážeme adaptovat na soutěž, která je oproti krajskému přeboru jiná.

V neděli se jde fandit Souši

Druhý divizní zástupce Mostecka FK Baník Souš hraje pohár v neděli 5. srpna od sedmnácti hodin na trávníku v Braňanech. Budou soušští borci stejně úspěšní jako jejich mostecký rival?