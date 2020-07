„Je to pro mě nová výzva. Chci dokázat, že chytat umím a na svou premiéru v moravskoslezské lize, kterou jsem nikdy nechytal, se docela těším,“ přiznává v rozhovoru pro klubový web posila slováckého celku.

Na Moravu se dostal díky snoubence. „Životní láska mě přivedla až do Zlína. Pak se mi ozval šéf klubu pan Hamšík a nabídl mi angažmá. V Uherském Brodě se mi zatím líbí, kluci v kabině mě přijali naprosto bez problémů. Je tady super parta,“ říká.

V novém klubu již odchytal dva přípravné zápasy, fanouškům se představí poprvé ve středu, kdy se Broďané utkají se Všechovicemi.

Odchovanec Motorletu Praha má za sebou zajímavou minulost. Zachytal si nejen za Viktorii Žižkov, ale postupovou radost z divize do ČFL zažil ještě v dresech SK Viktorie Jirny a Sokola Čížová.

„V Jirnách byl nabitý kádr. Hrálo tam hodně hráčů s ligovými zkušenostmi. Já se tam potkal například s Kinclem, nebo Obermajerem. Byla to určitě dobrá fotbalová zkušenost," uvedl Kratochvíl.

Zatímco Jirny byly nabité zkušenými borci, s Čížovou prožil nádhernou sezonu. „Byl to malý fotbalový zázrak,“ prohlásil spolehlivý brankář. „Čížová je malá vesnička na jihu Čech. Nás jezdilo do klubu z Prahy celkem devět fotbalistů a podařilo se nám postoupit z divize do české fotbalové ligy. Celý tým postavil můj nejlepší kamarád Michal Held, stříbrný hráč z mistrovství světa v Kanadě. Ten se znal dobře s panem Vávrou, majitelem Čížové. V klubu hráli mimo jiné Martin Jirous, Petr Janda, Radim Nečas a Michal Kočí. Byli jsme skvělá parta a dotáhli klub hodně vysoko,“ cení si Kratochvíl.

Jinak působil i ve Vlašimi nebo na Střížkově, zachytal si i za Jiskru Modrá či SK Liběšice.