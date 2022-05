„Když začala válka, tréninky nám zrušili. S mámou a sestrou jsme se museli schovat do protileteckých krytů, protože do Kyjeva létaly rakety,“ popisuje chvíle, kdy se mu otočil život naruby. „Pak jsme museli odjet za hranice. Projeli jsme Moldavskem, Rumunskem, Slovenskem, až jsme dorazili sem do Česka,“ vykládá.