Běžně by tenhle víkendový zápas (Stará Hlína v neděli vyzve Stráž nad Nežárkou) zajímal hrstku nadšenců, leč pořádky změnila účast v projektu Můj fotbal. Přijede televize! Vesnice, jež leží na dohled od slavného třeboňského rybníka Rožmberk, je už pár dní na nohou.

„Těšíme se. Aspoň celá republika uvidí, jaký máme krásný areál,“ vzkázal jednatel klubu Jan Hrubý, který je hlavní hybnou silou starohlínského fotbalu.

Sedm veteránů

Ačkoliv jde o derby, oba týmy odmítají jakoukoliv nevraživost třeba i proto, že řada hráčů dříve oblékala dres soupeře. „Pojí nás přátelské vztahy,“ zaznělo z obou táborů. O hecování nebude nouze navíc půjde o první přeborový mač sezony.

Favoritem by měli být spíše domácí, a to přesto, že jádro mužstva tvoří starší hráči. V aktuálním kádru najdete hned sedm čtyřicátníků! „Zkušení hráči mají kolem sebe pár běhavých mladíků a funguje to. Pohybujeme se na špici,“ poznamenal Hrubý.

Pokud by vás zajímalo, jak televizní debut vnímají sami hráči, tak vězte, že překvapivě normálně. „Zatím nejsem nervózní,“ usmál se gólman Pavel Rychlý. Podobně to vnímá jeho parťák Vladimír Hadač, jenž se po půlroční pauze vrací k fotbalu: „Už se nemůžu dočkat. Docela mě už svrbí nohy, jak jsem teď delší čas nehrál.“

Zatímco ve Hlíně mají fotbalový klub relativně krátce, Stráž nad Nežárkou (město s necelou tisícovkou obyvatel) se může pochlubit mnohem delší historií. Kopaná se tam začala hrát už před druhou světovou válkou. Největší úspěchy klubu spadají do osmdesátých let minulého století, kdy Stráž dvakrát postoupila do krajské I. A třídy.

Televize táhne víc - tým zažívá v těchto dnech velký příval posil. „Najednou je nás plno a všichni chtějí hrát,“ zmínil místopředseda fotbalového oddílu Sokola Vlastimil Čurda. Zajímavost (byť ne rarita): jako hrající trenér prý ještě neví, jestli sám sebe postaví. „Ale připravený každopádně budu,“ usmál se.

Celebrity, atrakce

Z tábora hostujícího výběru jdou silná slova. „Pokusíme se soupeři vypálit rybník,“ řekl činovník (asi nemyslel Rožmberk).

Diváci se mohou těšit na několik zvláštních hostů z Českých Budějovic dorazí třeba boss Dynama Martin Vozábal, počítá se i s příjezdem dalších (fotbalových) celebrit. Do toho je v plánu soutěž o PlayStation 4, děti se budou moci vyřádit na střelnici či fotbalových šipkách. A kdo bude chtít, může si zkusit vsadit u Fortuny.

Velkým lákadlem, jímž zápas v rámci projektu Můj fotbal končí, je „hra na novináře“. Tedy speciální tisková konference. Každý se na ní může zeptat hráčů, koučů nebo ambasadorů na to, co ho napadne.

Významný host ve Staré Hlíně. Těším se na fotbal, říká Vozábal

Potká staré známé tváře. Na speciální střetnutí do Staré Hlíny dorazí také jihočeská persona Martin Vozábal, generální manažer Dynama České Budějovice. „Těším se, až se pozdravím s pár lidmi,“ řekl boss ligového nováčka. „Za Stráž asi ještě na stoperu hraje Pavel Šašek, my byli spolu v dorostu,“ zavzpomínal čtyřicetiletý Vozábal, který si v kariéře zahrál za několik klubů.

Kromě jiných za Dynamo České Budějovice, Slavii Praha, v Řecku za Škodu Xanthi… V první lize celkem nasbíral 237 zápasů. A v reprezentačním dresu si pod trenérem Karlem Brück-nerem užil atmosféru letní olympiády v Austrálii (to se psal rok 2000). „No a taky jsem po konci kariéry kopal nižší soutěže,“ dodal s úsměvem. Pár místních si jeho starty vybaví chvilku to zkoušel v jihočeském krajském přeboru. Žádná sláva…

Dodnes si prý pamatuje na hulváty, kteří provázejí některé fotbalové zápasy. „Je veliký rozdíl, jestli v kraji hrajete doma, nebo venku. Najdou se lidi, kteří fandí jen domácím, doba je v tomto dost těžká. Někteří se prostě přijdou na fotbal vyřvat, bez pokory hráčům nadávají. S tím hráč z první ligy, když míří do nižší soutěže, musí počítat. Já si to prožil na vlastní kůži.“ Ale kromě toho v zápasech okresní a krajské úrovně dle Vozábala převládá radost z fotbalu.

„To mě bavilo ze všeho nejvíc,“ vysvětlil odchovanec Tábora. „Ani hráčům nikdo nemůže vyčítat, když si ještě na tréninku povídají o zážitcích z víkendu, o plesech.“

Možná i proto se nestává tak často, že někdo neznámý zazáří a vyslouží si místo na mnohem lepší adrese. Také Vozábal podle svých slov nebude v neděli „skautovat“. Cesta z fotbalového „pralesa“ až do ligy je téměř nemožná. Činovník Dynama si pamatuje jedno jméno. „Martin Seethaler,“ vypálil Vozábal. „Já byl tehdy v dorostu, on hrál krajskou soutěž v Bavorovicích, pak si ho najednou někdo všiml, jak dobře hlavičkuje a rychle s balonem utíká, a byl v lize.“

Martin Seethaler, zvaný bavorovický zázrak, v sezoně 1991/1992 odehrál dva prvoligové zápasy. Že by někdo zaujal také o víkendu před kamerami?