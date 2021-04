Je vám třiapadesát let a ještě stále jste vidět dost často na fotbalovém trávníku. Jaký máte recept na fotbalovou dlouhověkost?

Člověk to musí mít opravdu rád a musí být pokud možno zdravotně alespoň trochu v pořádku.

Vaše fotbalová kariéra je spojena hlavně s poděbradskou Bohemií a Sokolem Opočnice. Který z týmů je vašemu srdci bližší?

Nyní je to samozřejmě Bohemia Poděbrady, ale v začátcích mého fotbalového života to byl Sokol Opočnice. Tam jsem od svých šesti let s fotbalem začínal a získával po přechodu mezi dospělé od ostřílených fotbalistů zkušenosti.

Jak vzpomínáte na vaše fotbalové začátky a celé mládí v opočnickém týmu?

Vzpomínky jsou krásné. Do Opočnice jsem jako malý kluk jezdil na víkendy k babičce a od začátku jsem fotbalu propadl a věnoval mu všechen svůj volný čas. Od šestnácti let jsem začal hrávat za dospělé a byl jsem součástí týmu, který dokázal postoupit do krajského přeboru.

Co považujete za největší úspěch vaší předlouhé hráčské kariéry?

Za můj největší úspěch asi považuji již zmíněný postup se Sokolem Opočnice do krajského přeboru dospělých.

Co vám fotbal dal a co vám naopak v životě vzal?

Fotbal mi dal spoustu nezapomenutelných zážitků, přátel a kamarádů. Na druhé straně tím, že byl fotbal mým jediným a životním koníčkem, tak určitě trochu trpěl můj rodinný život.

Jak to vypadalo, když fotbal hráli naši dědové?

Zažil jste spoustu legrace. S kým byla největší sranda a můžete nějakou legrácku prozradit?

Největší srandu jsem, pane redaktore, zažil s vámi na našich společných „fotbalových soustředěních“. Více není co dodávat…

Kromě toho, že jste stále aktivním hráčem v Křečkově, jste také místopředsedou poděbradské Bohemie. Co vás k funkcionaření přivedlo? Chtěl jste být vždycky klubovým bafuňářem?

Nikdy jsem neměl ambice působit jako funkcionář. Ale dalo se dohromady několik skvělých lidí, kteří chtěli pomoct Bohemii Poděbrady ve složité situaci, a tak se ze mě stal bafuňář.

Český fotbal se nachází v dost složitém období – v době skandálů. Jaký je váš názor na celou situaci ve fotbale?

Je určitě dobře, že se provalily „čachry“ funkcionářů svazu a je snaha s tím stavem něco dělat. Já si ale myslím, že to, co se děje na jednotlivých svazech, ať už celostátních, krajských či okresních, není vina jen funkcionářů těchto svazů, ale i některých funkcionářů či „sponzorů“ jednotlivých oddílů, kteří si chtějí něco dokazovat.

Věříte, že se může český fotbal očistit?

Doufám v to. Ale nevím, zda se toho dosáhne.

Hodně rád cestujete, projel jste pořádný kus světa. Kde se vám líbilo nejvíce a kam byste se chtěl ještě podívat?

Každé místo na světě má své kouzlo a všude si člověk najde něco, co ho uchvátí. Takže se nedá říct, kde se líbilo nejvíc. Vloni jsme měli naplánovanou cestu do Patagonie, nyní jsme měli letět do Tanzánie. Bohužel epidemie nám obě cesty neumožnila. Určitě rád navštívím exotické země, které mě hodně přitahují.

Josef Kubánek



Bydliště: Poděbrady

Narozen: 18. října 1967

Zaměstnání: OSVČ

Znamení: Váhy

Záliby: sport, hudba

Oblíbené jídlo: pečená krkovice, knedlík, zelí

Oblíbené pití: pivo Plzeň

Oblíbený film: Pelíšky

Oblíbená hudba: Karel Gott a Michal David