A to považte, Čejka je už čtvrt století v důchodu!

Sympatický rozhodčí tvrdí, že se s míčem narodil, a tak bylo jasné, že se na hřištích zabydlí. Právě láska k fotbalu mu umožnila rozhodcovskou dlouhověkost, když sám přestal fotbal aktivně hrát. Bylo jen otázkou času, kdy si vzpomene pelhřimovská agentura Dobrý den a zapíše ho na seznam knihy rekordů. Přišlo v září 2019 a Čejka přijal dres s číslem 6666. To byl počet odpískaných utkání. „Za sezonu stihnu okolo sto dvaceti zápasů. Bylo by hezké zvládnout sedm tisíc, ale kdo víc, co bude dál. Samozřejmě mi musí sloužit zdraví, protože to by mi bylo okolo pětaosmdesáti let,“ dobře ví Čejka.

Zkušený sudí je vyhlášený svou pečlivostí. Vede si kroniku, o každém zápase si píše poznámky. Proto může s klidem o své kariéře mluvit. Ta se začala datovat od 4. dubna 1963. „Tehdy hrál Tasov proti Hartvíkovicím,“ vzpomíná na premiéru a pokračuje: „Když mám čas, tak si vezmu kroniku a prohlížím si ji.“

Nejraději vzpomíná na prvoligové zápasy. „Ten premiérový byl v roce 1971, když proti sobě hrály Žilina a Prešov. Ten poslední o sedm let později a zase byla u toho Žilina, hostila ji Dukla Praha. Rád vzpomínám na Lužánky. Zbrojovka se utkala se Slavií Praha a bylo tam přes padesát tisíc diváků. Neskutečná atmosféra,“ zasnil se Čejka.

Na svém kontě má i pět mezinárodních utkání, objevoval se i jako rozhodčí na ledě, a to hned v 813 případech.

Může se pochlubit i řadou kuriozit. V zápase Bohemians Praha versus Košice v roce 1977 odpískal na každé straně nařídil dva pokutové kopy. „Tím jsem vyrovnal rekord z roku 1936,“ usmívá se.

V roce 1978 se stal nepohodlným a dostal nabídku pískat jen druhou ligu. Tu odmítl. „Raději jsem šel pískat okresní soutěže,“ říká rozhodčí, který jen nerad uděluje červené i žluté karty.

Zato se vůbec nebrání novinkám, které jsou postupně zaváděny do fotbalu. „Třeba elektronické zápisy. To je dobrá věc. Ze začátku jsem s tím bojoval, ale teď si myslím, že je to skvělá věc. Musím vstřebávat samozřejmě i nová pravidla.“

Rád by v kariéře pokračoval i nadále, současná doba tomu ale moc nepřeje. Koronavirová pandemie udělala škrty i v Čejkově životě.