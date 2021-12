„Měl jsem možnost být součástí barcelonského týmu. Staral jsem se o bezproblémový chod jejich pobytu. Od dopravy z letiště na hotel, komunikaci s hotelem, podporu v rámci jejich tréninků a zápasů po řešení nastalých situaci, jako například zajištění akutní zubařské péče pro jednoho hráče,“ přiblížil Jakub Němec, co jeho role obnášela.

Na barcelonské hráče čekal na západě Čech stejně jako na zbylé tři týmy pořádně nahuštěný program. Ve čtyřech dnech odehráli tři zápasy. „Kromě futsalu toho moc nestihli,“ potvrzuje Jakub Němec s tím, že jediný volný den vyslanci Katalánska využili k odpočinku a prohlídce plzeňského pivovaru.

Jakub Němec byl suverénnímu vítězi skupiny nablízku i v době, kdy jeho Mělník bojoval (úspěšně) o prvoligové body proti Českým Budějovicím. Že chyběl u páté výhry Olympiku v sezoně, mu ale zcela vynahradily nové zkušenosti a postřehy.

„Bylo obrovsky inspirativní být týden součástí takového velkoklubu, poznat zevnitř jejich fungování, standardy, profesionalitu a bavit se s vedením, trenéry a hráči o jejich pohledu na futsal,“ neskrývá nadšení Němec.

Jídelníček od doktora

Byť také v nejvyšší tuzemské soutěži lze narazit na týmy s profesionálním přístupem, Barcelona je po této stránce nejspíš o světelné roky dál. „Od doktora mají třeba přesný jídelníček, který do puntíku dodržují. Všichni chodí na jídla společně přesně na čas, všichni celou dobu stejně oblečení, na zápasy vedení v oblecích. Vypadá to skvěle a všechno dohromady dělá jeden tým. Na tréninku mají na všechno nějakého člověka, co se o něco stará, všichni dělají všechno na sto procent," líčil nadšeně.

S mužstvem komunikoval v angličtině, kterou jeho vedení ovládalo velmi dobře. S hráči to prý bylo o něco slabší a občas ve stylu „rukama nohama“. „I jako naprostí profesionálové jsou velmi příjemní a otevření. Se spoustou jsme se spřátelili a jsme v kontaktu. Dostal jsem pozvání, abych je navštívil v Barceloně. Doufám, že naše spolupráce bude v budoucnu pokračovat,“ dodal Jakub Němec.

Za nevšední příležitost je vděčný vedení plzeňského klubu. „Chtěl bych ještě jednou poděkovat řediteli Interobalu Radku Lobovi, že mi tuto významnou funkci svěřil. Musím také pogratulovat a poděkovat Plzni a všem organizátorům. Všichni odvedli skvělou práci při organizaci turnaje, který se velmi podařil. A také výkonům plzeňských hráčů na palubovce, kde předváděli skvělé výkony a udělali českému futsalu skvělou reklamu,“ vzkázal do tábora českého mistra.

Trenér Mělníka Jakub Němec byl delegátem futsalistů Barcelony při jejich týdenním pobytu v Česku.Zdroj: archiv Jakuba Němce

