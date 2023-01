Hapalův dárek? Nejdelší volno v lize nemají pražská „S“ ani mistr, ale Baník

Ačkoli je o takřka tři generace mladší, byl pro něj Pelé velkou inspirací. „Nejen každý Brazilec, ale vlastně i každý světový hráč, by ho chtěl následovat,“ poznamenal s tím, že ačkoli nikdy neměl možnost se s ním vidět naživo, snažil se zhlédnout maximum záznamů. „Viděl jsem od něj všechna videa, byl neuvěřitelný! Nejlepším okamžikem asi bylo, když vstřelil tisíc gólů v kariéře. Celý svět se pro něj zastavil,“ vysvětlil Cadu.

„Byl to vzor pro hráče i nefotbalovou veřejnost. Všichni ho milovali a myslím, že nikdo na světě nemůže mít pro fotbal takovou důležitost jako on. Je králem fotbalu,“ nešetřil superlativy. „Bez něj by Brazílie nebyla pětinásobným mistrem, bez něj už nebudeme mít na hřišti takové kouzlo,“ dodal také Cadu.

VIDEO: Vrchol roku Baníku! Sparta, Baroš a plný dům, podívejte se na atmosféru

Pelého by označil anglickou zkratkou G.O.A.T., která znamená nejlepšího hráče všech dob (Greatest Of All Time). „A myslím, že to tak nemám jen já jako Brazilec, ale platí to pro většinu lidí na světě,“ uzavřel povídání Cadu.