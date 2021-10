A teď si zápas elitní evropské soutěže srovnejme s výkladní skříní české ligy. Při nedávném derby, v němž Sparta doslova přetlačila Slavii 1:0, se událo celkem 41 faulů. Jedenadvacet jich spáchali vítězové, o jeden méně poražení. K tomu připočtěme obří množství osobních střetů – celkem 184.

Králové soubojů



Česká FORTUNA:LIGA sleduje statistiky soubojů od sezony 2013/14. Kdo v nich dominuje?

Nejvíce soubojů:

1. Martin Doležal (Jablonec) 4993

2. Milan Škoda (Mladá Boleslav) 4080

3. Martin Fillo (Zlín): 4063

4. Tomáš Poznar (Zlín) 3952

5. Jan Bořil (Slavia) 3787

Nejvíce úspěšných:

1. Jiří Fleišman (Ostrava) 2310

2. Martin Doležal (Jablonec) 2293

3. Jakub Jugas (Liberec) 2161

4. Jan Bořil (Slavia) 2125

5. Josef Jindřišek (Bohemians) 2091

To je síla, o které se však ví.

„Naše liga je soubojová, proto není lehké se v ní prosadit,“ řekl exliberecký trenér Pavel Hoftych.

„Je to spíš kopaná než fotbal, balon lítá vzduchem a není moc času ho dát na zem,“ doplnil ho jablonecký matador Tomáš Hübschman po jednom ze zápasů v Evropské lize.

Není to jen dojem dvou insiderů, tento fakt je potvrzený čísly. Ve své studii se do rozboru pustili specialisté z firmy 11hacks a tvůrci twitterového účtu Czech Football, kteří se zabývají datovými záležitostmi kolem míče kopaného. 11hacks dříve spolupracovali se Slavií, nyní jsou rozprostřeni ve více klubech, například v Legii Varšava.

„Česká nejvyšší soutěž a všelijaké duely, to je samozřejmě kapitola sama pro sebe. Zdaleka nejdramatičtější rozdíl přitom spočívá v soubojích vzdušných, což bezesporu úzce koreluje s trendy nastíněnými výše. Bez nákopů by se přece nikdy neurodilo 94,02 hlaviček za jedno české utkání,“ píší autoři. Pro srovnání nabízejí belgickou soutěž, která se dostává na číslo 70,58.

Z tohoto nasazení vyplývá také schopnost kombinace. Ta je v tuzemsku výrazně upozaděna – a to i v komparaci s polskou, maďarskou. „Nedivme se, že tam odcházejí nadprůměrní borci z Čech, nehledejme to jen v lepším zázemí nebo platu,“ upozorňují experti. „Také tam se totiž hraje úplně jiný fotbal — nic překotného a bezhlavého, s podstatně větším výskytem rychlých kombinačních akcí (o 3 až4 více na zápas v Polsku i Maďarsku) a s méně centrovanými míči (až o 1,2 centru méně na zápas v Maďarsku), a zároveň s více střelami z nebezpečných pozic,“ vysvětlují.

Podobné to je také v pohárech. „Pro mě vždy byly zápasy v Evropě paradoxně jednodušší než ty v ukrajinské nebo české lize, kde to byl velký boj a nasazení na úkor fotbalovosti,“ přiznal Hübschmann.

Nakonec i Slavia postavila své poslední úspěchy na nezdolnosti, tvrdosti, skvělé fyzické kondici. A na české poměry výjimečných hráčích, kteří však v Evropě technicky nijak neudivují (Nico Stanciu a Petr Ševčík prominou).

Moc atraktivní vizitku zkrátka česká liga nemá.

Druhá liga jako příprava na první? Jen v atletičnosti



Ani malá sestra „velké“ FORTUNA:LIGY není herně úplná princezna. Ve druhé nejvyšší soutěži se bojuje ještě více než mezi elitou – fotbal jde tudíž logicky trochu stranou.

„Občas je to taková plácaná,“ uznává Radim Ottmar, který léta chytal za Hradec Králové a vyzkoušel si obě úrovně. „Říkal jsem, že je nechutná. Myslel jsem to tak, že uspěje ten, kdo bojuje, fotbalovost je nutné upozadit. V lize se hraje přece jen víc technicky, s míčem.“

Jeho dojem potvrzují také čísla zveřejněné ve studii datových analytiků z firmy 11hacks a twitterového účtu Czech football.

„V loňské sezoně první i druhá ligy dopadly na dno, když poprvé za (námi sledované) poslední čtyři roky ruku v ruce klesly pod osm vyprodukovaných střel ze hry na utkání,“ upozorňují experti a přidávají navazující čísla: „To mělo svůj neomylný původ v tom, že F:L poprvé za totéž období klesla pod devět úspěšných přihrávek do soupeřova pokutového území na zápas, přičemž F:NL si též stanovila nechvalný rekord (8,72).“

Přesto velké kluby své mladé do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY posílají. Sparťanská rezerva ji dokonce hraje, mistrovská Slavia se spojila s Vlašimí, kde utvořila svoji farmu.

„Obecně lze říci, že druhá nejvyšší soutěž je pro mladé hráče skvělou průpravou v oné vzývané i proklínané soubojovosti a atletičnosti, avšak zároveň jim nedá nic navíc. Co se veškerých kombinačních ukazatelů týče, dovádí F:NL už tak tristní čísla F:L do ještě většího extrému,“ vysvětlují analytici.