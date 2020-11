„V dnešní koronavirové době toho moc dělat nejde. Primárně jsem doma, kde pomáhám s on-line výukou synovi. Pak mám svůj polopracovní režim. Dodělávám si svou druhou vysokou školu na Palestře, obor sportovní management, kde mě čeká momentálně práce na diplomce. Mám ještě rozjeté čtyři pracovní věci, ale ty bych moc konkretizovat nechtěl,“ vykládal Nezmar.

Mohl by se brzy objevit v některém jiném klubu?

„V současné době to není pravděpodobné. Chci se vydat jiným směrem,“ prozradil pro Deník. Fotbalová liga nabídne již dnes v opavských Městských sadech zápas domácích proti pražské Slavii, tedy dvou klubů, ve kterých Nezmar působil. Podle papírových předpokladů jsou jasným favoritem sešívaní.

„V dnešní době spojené s koronavirem je těžké odhadovat sílu jednotlivých týmů. Stane se, že vám kvůli nákaze vypadnou tři čtyři hráči. Tréninkový proces je tím narušen a síla týmu se tak znepřehledňuje,“ poznamenal majitel dvou českých a jedno slovenského titulu.

„Za normálních okolností by pro Opavu hrála jedna věc. Vždycky jsme ve Slavii měli problém s návratem po reprezentační pauze, kdy nám hodně hráčů odjíždělo plnit povinnosti v nároďáku. Tentokrát to neplatí. Co vím, tak byly i nějaké pozitivní testy. Platí fakt, že Slavia je papírový favorit. Disponuje širokým kádrem, a i když jí vypadne pět hráčů, dokáže se s tím vyrovnat,“ podotkl odchovanec hlavnického fotbalu.

V loňské sezoně Opava tým z Edenu zaskočila, byť hrála větší část zápasu v deseti. S budoucím mistrem dokázala uhrát bod za remízu 1:1.

„V Opavě to má těžké každý tým. Zažil jsem to jak její hráč, tak soupeř. Pamatuji si, že když jsem oblékal opavský dres, taky jsme se Slavií remizovali. Vyhlášené bouřlivé prostředí dává domácímu týmu sílu. Proto je pro kluby jako Opava velká škoda, že se hraje bez diváků. Dává je to do velké nevýhody,“ prohlásil Nezmar.

Jak vidí současnou hru Opavy? „Je na ní sympatické, že chce hrát fotbal. Tento fakt ale vnímám jako vodu na mlýn pro Slavii. Je pro ni lepší, když si to chce s ní někdo rozdat, než když ona musí dobývat,“ přidal Jan Nezmar další postřeh. Jediným soupeřem, který celek z Edenu obral, byl nováček z Pardubic.

„Byly dobře organizované v defenzivě a měly sílu běhat až do konce, to bylo alfou i omegou. Slavia je nabušená fyzicky. Dokáže rozhodovat zápasy v samotném závěru. Kdo s ní nevydrží držet krok a poleví v koncentraci, nemá šanci,“ řekl Nezmar na adresu týmu, kde dělal ještě nedávno sportovního ředitele.

Ve středu prolétla republikou zpráva o příchodu záložníka Martina Haška do Opavy.

„Řeknu na rovinu, že když jsem tuhle zprávu zachytil, řekl jsem si, že Opava je velmi odvážná. Překvapilo mě to. Při kauzách, jako je ta Haškova, je riziko, že tíže odstupného může padnout i na klub. V Opavě si to uvědomili a z angažování hráče sešlo,“ vyjádřil se Nezmar. „Sám jsem účastníkem sporu mezi Slavií a Plzní ohledně Buchy a tady se taky jedná o velkou sumu. Můžeme se bavit o tom, zda by Hašek Opavě prospěl sportovně, či ne. Ale jak jsem řekl, ekonomické riziko by bylo velké,“ zakončil Jan Nezmar.