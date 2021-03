/FOTOGALERIE/ Expert Deníku, člen ligových kanonýrů a bývalý sportovní ředitel Slavie a Liberce, Jan Nezmar, okomentoval zápasy regionálních týmu ve 22. kole FORTUNA:LIGY. Krátce se i zaměřil na poslední výkony Plzně.

Expert Deníku Jan Nezmar | Foto: VLM

Opava zápas naděje nezvládla

Teplice – SFC Opava 3:1 (1:1)

Branky: 3. Moulis, 62. Kodad, 82. Mareš – 45. Nešický.

„Utkání jsem vnímal jako zápas naděje pro Opavu. S tím, že když vyhraje, přitáhne Teplice k poslední trojce. To se nestalo. Bodový rozdíl už je nyní velký. Co se týká samotné hry, byl to opět opavský evergreen. Opava chtěla hrát fotbal, byla fotbalovější. Teplice byly nebezpečnější. Bylo vidět, že to na těžkém terénu chtějí umlátit a zápas vyhrát. Hrály jednoduše, což jim přineslo ovoce.