Co však zklamalo, byl výsledek. Slezané překvapivě podlehli Jablonci 1:2. Jde již o pátý nezdar na vlastním hřišti v tomto ročníku FORTUNA:LIGY. „Vy to pojímáte komplexně, ale když neberu pohár se Spartou, tak pode mnou jsme prohráli poprvé,“ připomněl trenér Pavel Hapal.

„U těch předchozích jsem nebyl. Navíc dnes jsme byli lepším mužstvem, kvalitnějším v kombinaci, jen jsme propadli ve finálce,“ pokračoval kouč. „Je to nahoru dolů, každopádně nás to mrzí, protože byla i dobrá kulisa, fanoušci nás přišli povzbudit. Nezbývá, než to odčinit a v Brně udělat vše pro to, abychom vyhráli,“ doplnil Pavel Hapal.