V pátek Ligové grémium rozhodlo o tom, že nejvyšší soutěž se bude dohrávat bez baráže. Slezany nyní čekají dva zápasy o holý život. „Nic jiného než porazit Sigmu a Teplice neexistuje. Máme to ve svých rukou. Doba nejistoty skončila. Pevně věřím, že v neděli večer budeme slavit záchranu,“ poznamenal devatenáctiletý záložník.

Vzhledem ke karvinské karanténě byla liga čtrnáct dnů bez zápasů a sezona se opět natáhla. „Jen jsme trénovali, a to dobře. Dva týdny jsou za námi, zrušila se baráž, což vnímám pozitivně,“ přiznává Filip Souček.

Opavu na první pohled čekají relativně hratelní soupeři, jak hráči Sigmy, tak Teplic měli místo tréninků dovolenou, někteří z nich vyrazili i k moři. „Určitou roli to může hrát. Přece jenom pro ně to bude příprava,“ připouští autor jedné ligové branky. „Uvidíme, v jakých sestavách proti nám nastoupí,“ pokračuje Filip Souček.

Kvůli pátečním zpřísněným opatřením se moc diváků na čtvrteční zápas v Opavě nedostane. „Handicap to určitě bude, přece jenom fanoušci jsou našim dvanáctým hráčem, ale nesmíme na to myslet. Na hřišti budeme my a je to o nás,“ míní záložník s třiadvaceti prvoligovými starty na kontě.

Rodák ze Štěpánkovic se stal kmenovým hráčem pražské Sparty, ve Slezském FC působí formou hostování.

Za normálních okolností by se měl 24. července hlásit na Letné, kdy Spartu čekají zátěžové testy. O ně přijde, stejně jako o přípravný zápas s Vltavínem. Setkání s novými spoluhráči se tak odkládá.

„Spartu momentálně neřeším, prioritou je zachránit ligu v Opavě. Ke sparťanským spoluhráčům se připojím později,“ má jasno Filip Souček.

Společně se Štěpánem Harazimem patří k jasně nejmladším hráčům týmu trenéra Kováče. Stres ale z veledůležitého duelu nemá. „Máme před sebou dva těžké zápasy, tlak neřešíme, pod ním jsme pořád. Do utkání musíme jít s čistou hlavou,“ nabádá mladý záložník.